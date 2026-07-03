Osvaldo Jaldo confirmó el suministro de gas para garantizar la actividad industrial en Tucumán El gobernador informó que las gestiones realizadas por el Gobierno provincial permitieron asegurar la disponibilidad de gas para las zafras citrícola y azucarera y para el resto del sector productivo. Los contratos y precios serán definidos entre las empresas proveedoras y las industrias.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió a la provisión de gas para las industrias tucumanas y destacó las gestiones impulsadas por el Gobierno de Tucumán ante autoridades nacionales.

Jaldo comentó que la provincia trabajó al respecto, “inclusive el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, se ha reunido con empresarios citrícolas y propietarios de ingenio. Hicieron muchas llamadas telefónicas, se comunicaron con muchas autoridades, tanto nacionales, del sector privado, de los proveedores del gas de diferentes tipos de gas, tanto el gas importado como el gas de Vaca Muerta. Es decir, que en el día de ayer se ha tomado contacto quienes tienen el gas y quiénes son los proveedores, que son empresas privadas”.

“Hemos conseguido un cupo para Tucumán. Tanto los industriales como el Gobierno provincial ha conseguido un cupo para la provincia que nos va a permitir no solo continuar las zafras, citrícolas y azucareras, y también para las diferentes industrias que necesitan el gas en la provincia. A partir de tener el cupo, ya entra a ser una negociación entre privados, es decir, cada industria va a comprar la cantidad de gas que entiende que va a necesitar durante este año, como así también los precios lo van a fijar entre ambas partes”, dijo.

“Nosotros, como gobierno, hemos conseguido el cupo para que haya gas en Tucumán. Hay gas en Tucumán, simplemente los contratos los tienen que negociar los sectores privados, los precios los tienen que negociar los sectores privados, y de esta manera, lo único que logramos nosotros es que las zafra citrícola y las zafra azucarera y las prestaciones de servicios de muchas otras actividades metalúrgicas y de diferentes roles y funciones no se paren por la falta del suministro de gas en Tucumán”, declaró.