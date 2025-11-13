Jaldo se reunió con el ministro del Interior para avanzar en acuerdos entre Tucumán y la Nación Con Santilli, el mandatario tucumano destacó la importancia del diálogo como camino para impulsar el desarrollo del país.

El gobernador Osvaldo Jaldo mantuvo este jueves por la tarde una reunión con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, en las oficinas de la cartera nacional en Buenos Aires.

El encuentro tuvo como eje principal el fortalecimiento del diálogo entre la Nación y las provincias, y la revisión de los compromisos asumidos entre ambos gobiernos.

“Fue una reunión muy productiva. Destacamos esta decisión del Presidente, a través del ministro (del Interior) Santilli del diálogo y apertura. Esto nos va a llevar a ayudar a sacar adelante a nuestra Argentina como así también potenciar a cada una de las provincias . Por eso nosotros desde Tucumán planteamos nuestra agenda, y de la misma manera en que la Provincia mostró predisposición para acompañar al Gobierno Nacional, también vemos la misma predisposición de la Nación a las provincias para el diálogo y la atención de las agendas provinciales”, afirmó Jaldo.

Mientras tanto, desde el ministerio del Interior agregaron que durante la reunión “Santilli, y el gobernador de la provincia de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dialogaron sobre la importancia de aprobar la Ley de Presupuesto 2026, que garantiza el equilibrio fiscal, y avanzar en la reforma tributaria, la modernización laboral y el nuevo Código Penal, fundamentales para fomentar la inversión y el trabajo”.

En ese sentido, añadieron que “este intercambio es parte de esta nueva etapa de gobierno que tiene como objetivo trabajar con todos los gobernadores, escuchar sus agendas y propuestas de trabajo y también dialogar con el Congreso Nacional para impulsar las reformas que se necesitan. Además, ambos destacaron la importancia del trabajo conjunto y recíproco entre las provincias y la Nación”.