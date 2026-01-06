Lanzaron el Operativo de Seguridad Verano 2026 en Tafí del Valle El operativo contempla un refuerzo de la presencia policial durante la temporada estival en la villa turística.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, visitó Tafí del Valle, donde lanzó el Operativo de Seguridad Verano 2026 de la Policía de Tucumán y además entregó un vehículo utilitario para el Área de Discapacidad que fortalecerá las políticas de inclusión y asistencia en el municipio.

Jaldo destacó la importancia de la seguridad y la propiedad privada y expresó que “queremos un crecimiento planificado y organizado, donde se respete la propiedad privada y del Estado”.

En materia de seguridad, el gobernador enfatizó la lucha contra el narcomenudeo: “Somos inflexibles con la venta de sustancias tóxicas. Comparando 2024 con 2025, la incautación de marihuana creció un 1.600% y de cocaína un 350%. En estos dos años, más de 250 personas fueron juzgadas y condenadas por narcomenudeo en la provincia”.

Finalmente, Jaldo destacó el compromiso del gobierno provincial con el turismo y la comunidad local y sostuvo que “venimos a apoyar a todos para que pasen unas felices vacaciones. Queremos brindar tranquilidad, atención de salud y seguridad, y un crecimiento sostenido de Tafí del Valle, trabajando juntos Estado, municipio y vecinos”.

El Primer Mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador, Miguel Acevedo; el intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva; el ministro de Interior, Darío Monteros; el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz; y el interventor del Ipvydu, Hugo Cabral.

También estuvieron presentes el jefe y subjefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta y Roque Yñigo; el Fiscal Adjunto, Raúl Ferrazano; los legisladores Walter Herrera, Alberto Olea, Sara Lazarte, Marcelo Herrera y Roberto Moreno y el interventor del IPLA, Dante Loza.

El vicegobernador, Miguel Acevedo, en relación con la seguridad, dijo que “para quienes viven en Tafí del Valle y para quienes nos visitan, pueden estar tranquilos: sus vidas y sus bienes están cuidados gracias a la decisión del Gobernador y al trabajo coordinado del Ministerio de Seguridad, la Policía y el municipio”.

“Nosotros, como Estado, nos hacemos cargo de la seguridad y de la salud. Solo falta el compromiso de los vecinos, los comerciantes y quienes visitan Tafí del Valle para que podamos disfrutar de una temporada fantástica”, expresó Acevedo.

Y concluyó: “Tucumán lo tiene todo, y Tafí del Valle es un ejemplo de su paisaje, su gente y su potencial. Disfrutemos de esta temporada y sigamos trabajando juntos”.

El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, resaltó que “la seguridad es primordial para que los comerciantes puedan sentirse realizados y para que los turistas disfruten sus vacaciones tranquilas, seguros y con todos los servicios”.

El funcionario detalló los refuerzos en recursos humanos e infraestructura. “Hay alrededor de 100 efectivos adicionales, más móviles para recorridos y controles en rutas. Además, continúa el operativo Lapacho con todos sus efectivos y refuerzos”, resaltó.

Sobre prevención de accidentes, Agüero Gamboa fue enfático: “Tolerancia cero al alcohol al volante. Quien maneje no debe consumir alcohol, para disfrutar y volver a casa sano y seguro”.

El ministro de Interior, Darío Monteros, resaltó que el Operativo de Seguridad Verano 2026 garantiza presencia policial y tolerancia cero ante delitos y comercialización de sustancias tóxicas:

“La policía está preparada para actuar inmediatamente y la justicia aplicará todo el rigor ante cualquier infracción”, dijo Monteros.

El jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau Olleta, destacó el operativo de seguridad dispuesto para la temporada estival, resaltando el trabajo preventivo en todo el territorio provincial, con especial atención en zonas turísticas.

“Van a sentir una Policía preventiva, a favor del ciudadano, del comerciante y del turista. Sepan que tienen una Policía decente, decidida a combatir con dureza el delito cuando sea necesario”, afirmó.

El intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva, resaltó la importancia de la coordinación entre Estado, fuerzas de seguridad, comerciantes y la comunidad para garantizar una temporada ordenada y segura para vecinos y turistas.

“Muy bienvenidas todas las fuerzas policiales, muchas gracias. Nos cuidamos juntos, y el gobierno está haciendo todo con su equipo de trabajo: salud, educación, todos presentes para proteger a los lugareños y a los turistas”, afirmó el intendente.

Fuente Comunicación Tucumán