Rentas: el régimen de facilidades de pago vence el 30 de diciembre Hasta el 30 de diciembre de 2025 se encuentra vigente el Régimen de Regularización de Deudas Fiscales.

La Dirección General de Rentas (DGR) de Tucumán informó que a través del Régimen de Facilidades de Pago de Tributos Provinciales se pueden regularizar deudas vencidas y exigibles al 30 de septiembre de 2025 de los impuestos provinciales, incluyendo sus intereses, recargos y multas.

Felipe Carrizo, representante del Departamento Técnico Tributario de la DGR, explicó que entre los beneficios que otorga el régimen para las deudas que se regularicen, podemos destacar los siguientes:

Bonificación del 100% de los intereses que se devengaron hasta el 31 de diciembre de 2020.

Por los intereses devengados a partir del 1 de enero de 2021, se establecen las siguientes bonificaciones:

MIRA TAMBIÉN Una mujer cumplía arresto domiciliario y le encontraron drogas listas para la venta

Del 50% por pago de contado.

Del 40% por planes que se cancelen hasta el mes de julio de 2026.

Del 30% por planes que se cancelen después del mes de julio de 2026.

El funcionario dijo que los honorarios profesionales de los representantes de la autoridad de aplicación por las deudas en cobro judicial: se dispone una reducción del 50%, o para el caso de multas por incumplimiento a los deberes formales la reducción es hasta el importe de la multa con beneficios, pudiendo ser abonados los citados honorarios hasta en 12 cuotas.

Las condiciones para adherir al régimen en el presente mes se encuentran flexibilizadas.

Carrizo señaló que al momento de efectuar la solicitud deben encontrarse cumplidas y abonadas las obligaciones tributarias que vencieron a partir del 1 de octubre de 2025 y hasta las que vencen en el mes de diciembre de 2025, es decir 3 cuotas o anticipos.

MIRA TAMBIÉN Tucumán redibuja el mapa de costos del alcohol: los comerciantes se preparan para una nueva etapa de aranceles desde 2026

Para el caso de los Impuestos a los Automotores y Rodados e Inmobiliario, deberán encontrarse abonadas las cuotas 10, 11 y 12 del año 2025 al momento de efectuar la solicitud del plan de pagos.

Estas cuotas podrán ser abonadas utilizando el plan de pagos disponibles en la página web de la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. Estos botones permiten pagar con tarjeta de débito y crédito de cualquier entidad bancaria.

La primera cuota de los planes que se realicen en el mes de diciembre vencerá el 15 de enero de 2026.

MIRA TAMBIÉN Antes de la Navidad, empieza el desembolso del bono extraordinario de fin de año

La solicitud de adhesión al régimen se realiza íntegramente a través de la página web del organismo: www.rentastucuman.gob.ar

Fuente Comunicación Tucumán