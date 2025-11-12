Buscan consensos para una reforma integral del sistema de transporte El presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Fernando Juri, mantuvo una reunión con los presidentes de los distintos bloques partidarios para definir una agenda común sobre la reforma del sistema de transporte. Mientras tanto, los empresarios del sector anticiparon que solicitarán un aumento en el precio del pasaje.

El presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Fernando Juri, encabezó una reunión con los presidentes de los distintos bloques partidarios con el objetivo de consensuar una agenda de trabajo para avanzar en la reforma integral del sistema de transporte público de la ciudad.

“Estamos trabajando en una reforma integral del tema transporte, todo lo que es tema plataforma, pero también sin descuidar el sistema actual del transporte público de pasajeros, el colectivo”, explicó Juri. En ese sentido, consideró que “el sistema actual es anacrónico, obsoleto, y no podemos continuar con él”.

El titular del cuerpo deliberativo sostuvo que el objetivo es llegar a un acuerdo antes de fin de año. “Estamos tratando de que antes de fin de año podamos tener una resolución. Lo que sí aseguramos es que, por lo menos en lo referido al tema plataformas, desde el Código Delegante podamos sancionar una revisión de todo esto”, señaló.

Juri reconoció que se trata de un tema complejo y que existen distintas posturas entre los concejales. “Son muchas las variables, por eso reitero que hay posiciones encontradas respecto a algunos temas. Estamos tratando de buscar unanimidad. Queremos, a través del diálogo, alcanzar los consensos necesarios, y eso implica que en muchos casos habrá que ceder para lograr un criterio unánime”, remarcó.

Además, destacó que la discusión no se limita al ámbito del Concejo Deliberante. “Esta es una problemática que no solo es del Concejo, sino que también involucra al Poder Ejecutivo Municipal, al Poder Ejecutivo Provincial y a la Legislatura. Si queremos cambiar el sistema de transporte, nosotros tenemos competencia únicamente en el ejido municipal de San Miguel de Tucumán. Pero si se busca un cambio de fondo, eso merece la sanción de una ley, no de una simple ordenanza”, puntualizó.

Mientras tanto, los empresarios del transporte público adelantaron que pedirán un aumento del precio del pasaje, argumentando que los costos operativos se incrementaron y que el sistema actual resulta insostenible sin una actualización tarifaria.

Finalmente, Juri se mostró optimista sobre la posibilidad de avanzar en una propuesta concreta: “Yo entiendo que sí hay predisposición política. Ayer lo dijo también el vicegobernador de la provincia. En eso estamos, pero nosotros, como Concejo Deliberante, queremos avanzar ya definitivamente en una propuesta”.