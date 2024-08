Finalizó la reunión entre UTA y el Gobierno provincial: los colectivos circularán normalmente César González, dirigente de UTA, estuvo reunido con el gobernador Osvaldo Jaldo.

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor seccional Tucumán, César González, expresó que la reunión con el gobernador Jaldo se trató de un encuentro netamente informativo sobre la situación del transporte público de pasajeros con respecto a los choferes. Además, aclaró que el servicio de circulación de colectivos está garantizado.

“Esta tarde mantendré una reunión o intentaré comunicarme con los representantes de AETAT para saber qué sucedió con el mes de julio”, indicó González con respecto al sueldo de los choferes.

También se refirió a los dichos de los dirigentes de AETAT sobre no contar con los fondos para pagar: “Es un tema que tienen que resolverlo ellos, nosotros no trabajamos para el gobierno de la provincia, somos privados, nosotros ya cumplimos con lo que debemos hacer, que es nuestro trabajo, hoy se vence la fecha de pago y todavía no percibimos las remuneraciones correspondientes del mes de julio”

“El gobernador no nos pidió nada en particular, pero está preocupado por la situación del transporte público en general”.

“Nosotros no analizamos una medida de fuerza, no queremos perjudicar al usuario, a pesar de todo lo que nos sucede, por ese motivo vamos a agotar las instancias para encontrar una solución”.

“Tenemos una reunión el jueves, donde el Consejo Directivo Nacional resolverá la situación y enviará el mandato a cada una de las seccionales para ver cómo solucionamos los problemas en cada provincia”.