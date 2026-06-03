Habilitan roperos solidarios para asistir a personas en situación de calle El municipio capitalino y Yubrin Telas instalaron espacios de recepción de donaciones que serán distribuidas entre personas en situación de calle.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán, en un trabajo solidario conjunto con la empresa Yubrin Telas, lanzó este miércoles el programa “Tu ropa, mi abrigo”, que promueve la donación de prendas de vestir y ropa de cama en desuso para su distribución entre personas en situación de calle.

La actividad, que tiene como objetivo ayudar a personas en estado de vulnerabilidad ante la llegada de los días más fríos del año, forma parte de la política de articulación público-privada impulsada por la intendente Rossana Chahla en beneficio de los habitantes de la capital.

Durante la presentación de la iniciativa en el Refugio Municipal Papa Francisco, la secretaria de Atención al Ciudadano, Sofía Prado Budeguer, destacó que el programa nació del trabajo conjunto entre el Municipio y el sector privado. “Hoy comenzamos una movida solidaria con un programa que se llama ‘Tu ropa, mi abrigo’. Es una gran iniciativa de nuestra intendenta, Rossana Chahla, junto al empresario Gabriel Yubrin. Este es el resultado de la escucha y del trabajo articulado cuando se unen el sector público y el privado para ayudar a la sociedad”, remarcó.

Quienes tengan ropa, sábanas, frazadas y otros artículos de abrigo para donar podrán dejarlos en tres puntos fijos con contenedores especialmente identificados con el nombre del programa:

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El Refugio Municipal Papa Francisco, ubicado en avenida Coronel Suárez 550.

El Palacio Municipal, en 9 de Julio 570.

El local de Yubrin Telas, en Maipú 161.

La funcionaria explicó que la campaña está dirigida específicamente a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad extrema. “Este programa está destinado a personas en situación de calle y a quienes más necesitan de la ayuda de la comunidad”, señaló.

Además, convocó a los vecinos a sumarse con donaciones de todo tipo de prendas y calzado. “Si a tu hijo, a algún familiar o a vos mismo ya no te queda una remera, un pantalón, una zapatilla o cualquier otra prenda, en este lugar será muy bien recibida”, expresó.

Prado Budeguer también resaltó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y las empresas privadas. “Cuando se reúne el sector público con el privado surgen buenas ideas y siempre es en beneficio de quienes más lo necesitan”, sostuvo.

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Respecto de los lugares habilitados para colaborar, recordó que las donaciones podrán acercarse al Palacio Municipal y al Refugio Papa Francisco de 8 a 20 horas, mientras que en el caso de Yubrin Telas se recibirán durante el horario comercial.

“La idea es que esto ser replique”

Por su parte, el empresario Gabriel Yubrin contó que la propuesta comenzó a gestarse tras una reunión con la intendente y la secretaria de Atención al Ciudadano. “Estamos muy felices con esta iniciativa que surgió hace un tiempo, cuando me reuní con la intendenta y con Sofía Prado. Era un proyecto que había visto en otro país y acordamos que teníamos que traerlo a Tucumán”, relató.

Yubrin explicó que el programa consiste en instalar contenedores en puntos estratégicos para facilitar las donaciones. “La idea es que esto se replique y que cada vez más empresarios se contagien y se sumen. Todo sirve y todo suma: ropa, sábanas, abrigo, ropa blanca o cualquier elemento que pueda ayudar a quienes más lo necesitan”, indicó.

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El empresario detalló que las prendas serán recolectadas diariamente por personal municipal para su posterior distribución. “Nosotros recibimos las donaciones en los contenedores y al día siguiente la Secretaría de Atención al Ciudadano las retira para entregarlas”, explicó.

Finalmente, destacó el valor de la cooperación entre el Estado y el sector privado para impulsar acciones comunitarias. “La articulación público-privada es clave. Los empresarios tenemos que hacer un clic y asumir también una responsabilidad solidaria. Con poco se puede hacer mucho”, afirmó.

Además, invitó a otros comerciantes y empresarios a sumarse a la iniciativa. “Quienes quieran participar pueden comunicarse con la Secretaría de Atención al Ciudadano para ofrecer un punto donde instalar un contenedor y replicar esta misma acción”, concluyó.