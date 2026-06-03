TikTok y el IDEP impulsan una nueva oportunidad para emprendedores locales El programa #EmprendeEnTikTok brindará formación 100% virtual, mentorías y acceso a capital semilla para quienes busquen hacer crecer sus negocios a través de las plataformas digitales.

En alianza con el Gobierno de Tucumán -a través del IDEP Tucumán (Instituto de Desarrollo Productivo)– la red social TikTok convoca a emprendimientos y a PyMes locales para que participen del programa #EmprendeEnTikTok. Es una iniciativa federal y gratuita diseñada para fortalecer el uso estratégico de herramientas digitales, mediante capacitación y financiamiento. La convocatoria estará abierta hasta el 5 de julio de 2026.

El programa combina capacitaciones, mentorías personalizadas y acceso a capital semilla, con lo cual la plataforma digital apunta a que emprendimientos y PyMes de todo el país puedan acceder a distintas instancias de capacitación 100% virtuales y completamente gratuitas.

Instancias

#EmprendeEnTikTok ofrece dos instancias distintas según el perfil de los emprendimientos. La inscripción es totalmente gratuita.

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Para quienes están comenzando a emprender o no cumplen los requisitos para postularse a la segunda iniciativa del programa, pueden acceder a una serie de cursos sobre creatividad, TikTok Ads, métricas y generación de contenido. El fin de estas clases es ayudar a los emprendedores a potenciar su presencia en la plataforma y mejorar sus estrategias digitales.

Por otro lado, el programa también contempla una instancia para impulsar a emprendimientos que cumplen con los requisitos (detallados al final de esta nota). Quienes se postulen en esta iniciativa, podrían llegar a ser uno de los 10 seleccionados del país para acceder a un proceso intensivo de formación con foco en estrategia de negocios, finanzas, creatividad y crecimiento en TikTok. Los proyectos elegidos participarán de nueve talleres teórico-prácticos liderados por especialistas. Posteriormente, los tres más destacados avanzarán a una instancia de mentorías personalizadas y, como incentivo adicional, los finalistas accederán a capital semilla según evaluación final por desempeño y potencial: el primer puesto recibirá USD 15.000, el segundo USD 10.000 y el tercero USD 5.000.

Contexto

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El programa de TikTok se desarrolla en un entorno particular, ya que la Argentina cuenta con más de 500.000 PyMEs registradas, que representan alrededor del 98% del total de las firmas empleadoras, según un informe de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (UCEMA). Generan el 50% del empleo asalariado y explican el 35% de la masa salarial formal.

La iniciativa forma parte de una estrategia regional de la compañía que ya mostró resultados en otros países de América Latina, donde más de 20.000 emprendedores participaron de clases abiertas y 50 emprendimientos fueron beneficiados.

El lanzamiento de #EmprendeEnTikTok cuenta con el acompañamiento de una amplia red de aliados estratégicos del sector público, privado y académico, que fortalecen su alcance federal y su impacto en el ecosistema emprendedor.

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Requisitos de postulación (para instancia de mentoría y capital semilla)

-Ser un emprendimiento o una MiPyME con, al menos, un año de operación en Argentina.

-Contar con una facturación mínima de U$D 10.000 comprobables en el último año fiscal.

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-Ser personas físicas o jurídicas con actividad registrada.

-Tener un perfil de negocios en TikTok y un nivel medio de madurez digital.

Pasos para postularse

-Ingresar a EmprendeEnTikTok.

-Elegir una modalidad y completá el registro: clases y/o programa de mentoreo y capital semilla.

-Los postulantes recibirán información con fechas y detalles del programa.

TikTok, motor del ecosistema emprendedor digital

A través de TikTok for Business, la plataforma viene implementando una serie de herramientas para contribuir con el desarrollo empresarial, y este año con #EmprendeEnTikTok busca convertirse en una catalizadora para el crecimiento de los pequeños y medianos negocios. A través de recursos creativos y de fácil acceso, la compañía brinda conocimientos clave para que los negocios promocionen sus productos y servicios de manera atractiva y eficaz.

TikTok es una plataforma de entretenimiento y el principal destino de vídeos cortos grabados con dispositivos móviles. Su misión consiste en potenciar la creatividad y hacer disfrutar a la audiencia. Las sedes internacionales de TikTok se encuentran en Los Ángeles y en Singapur, y cuenta con oficinas en Buenos Aires, Ciudad de México, San Pablo, Nueva York, Londres, Dublín, París, Berlín, Dubái, Yakarta, Seúl y Tokio, entre otras.

Acerca de New Ventures

New Ventures es reconocido como el primer holding de impacto en México, liderando iniciativas para impulsar el cambio social y ambiental a través del emprendimiento y modelos de negocio innovadores. Con una presencia en 15 países y el apoyo directo a más de 250 emprendedores anualmente, ha trabajado con más de 2,600 empresas, ayudándoles a escalar y consolidarse. Su comunidad, Colectiva NV, conecta a emprendedores con mentores, inversionistas y socios estratégicos, fortaleciendo el ecosistema de impacto en América Latina.

Contacto

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