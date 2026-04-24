Jaldo advirtió que el aumento del gas impactará en la industria y las economías regionales El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió al encarecimiento de la energía y alertó sobre su incidencia en la producción provincial, en el marco del contexto internacional y a las puertas del inicio de las principales zafras en Tucumán.

El mandatario contextualizó el escenario global y su impacto económico al señalar: “Esta problemática de la guerra en Medio Oriente está causando un daño irreparable a la humanidad. También trae aparejados daños económicos y hoy encarece insumos como abonos y fertilizantes, además de las energías”.

En relación con la actividad productiva provincial, explicó el efecto sobre los costos energéticos: “Esta guerra está encareciendo energías que resultan claves para actividades de la provincia, como el gasoil utilizado en la cosecha de granos gruesos, como la soja, y en la zafra azucarera. Los ingenios arrancan a gas y luego utilizan bagazo; la tecnificación permitió abaratar costos. Sin embargo, el consumo de gas sí tiene incidencia en la actividad citrícola”.

El Gobernador advirtió sobre el impacto directo en las economías regionales: “El encarecimiento, y eventualmente la escasez, traerá un perjuicio muy importante para la actividad citrícola y para muchas otras, así como para el consumo de gas natural domiciliario”.

En ese sentido, remarcó la responsabilidad del Gobierno nacional en la política energética: “Esta es una responsabilidad exclusiva del Gobierno nacional, que debe contener los precios de la energía. Nuestras economías regionales no podrán tener rentabilidad con costos energéticos elevados que no están al alcance de industriales y productores”.

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Asimismo, valoró las medidas recientes y planteó la necesidad de extenderlas: “En el combustible se fijó por 45 días un tope al gasoil. Habrá que ver si se sostiene. En el gas, hoy el precio es muy elevado y tendrá una incidencia importante en el costo de producción de muchas industrias. Es necesario evaluar un precio tope o la cobertura de las diferencias que los sectores no pueden asumir”.

Por último, subrayó la necesidad de garantizar el abastecimiento energético en el país: “Lo importante es que no lleguemos a la escasez. Tucumán está por iniciar la zafra azucarera, la cosecha de granos gruesos y atraviesa la zafra citrícola. No puede faltar la energía ni el combustible. El Gobierno nacional tiene la obligación de resolver este problema para quienes producen, industrializan y comercializan en todo el territorio de la Argentina”.