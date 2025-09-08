Jaldo le respondió a Milei: “Más que reuniones, necesitamos hechos concretos” El gobernador de Tucumán y vicepresidente del PJ, Osvaldo Jaldo, salió al cruce del presidente Javier Milei luego de que este convocara a una mesa federal de diálogo tras la derrota electoral en Buenos Aires.

“Es importante que el presidente empiece a tomar decisiones, aunque sea tarde. Pero más que reuniones, necesitamos hechos concretos: la coparticipación de impuestos, la devolución del incentivo docente, el aporte al transporte y los recursos que por ley corresponden a las provincias”, advirtió Jaldo.

Críticas al Gobierno nacional

El mandatario tucumano también cuestionó la situación económica tras los últimos comicios. “Lo ocurrido demuestra la debilidad del Gobierno nacional. Por eso el 26 de octubre tenemos que cuidar nuestra provincia, nuestra producción, la industria, el comercio y, sobre todo, las fuentes de trabajo”, señaló.

Jaldo subrayó que Tucumán logró sostener el equilibrio fiscal sin descuidar áreas sensibles como salud, educación, seguridad, acción social y obra pública. “Hemos alcanzado un superávit con la gente adentro, garantizando estabilidad laboral a los empleados públicos. El trabajador que se acuesta con empleo, se levanta al día siguiente con la tranquilidad de conservarlo”, expresó.

Reconstrucción del peronismo

En clave política, destacó la victoria de Axel Kicillof en Buenos Aires. “Se gana o se pierde, y en Buenos Aires el peronismo ganó por casi 14 puntos. Eso demuestra que cuando se trabaja por la gente, los resultados llegan”, afirmó.

Chahla: “La provincia puso lo que la Nación quitó”

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, se sumó a los cuestionamientos al Gobierno nacional y defendió el esfuerzo provincial para sostener políticas públicas.

“El incentivo docente que la Nación quitó, lo restituyó la provincia. Lo mismo con el subsidio al transporte. Todo lo que dejó de subsidiar la Nación, lo puso Tucumán, con un gran esfuerzo para mantener los derechos de los tucumanos”, sostuvo.

En relación a las legislativas del 26 de octubre, pidió acompañamiento a la ciudadanía: “Así como venimos, no podemos continuar porque nos sacaron recursos y coparticipación, y la provincia tuvo que hacer un gran esfuerzo para seguir haciendo obras. Hoy necesitamos que nos acompañen y que la gente entienda que los jubilados y discapacitados la están pasando muy mal”.

“La cercanía con la gente no se actúa”

Finalmente, Chahla valoró la importancia del contacto directo con los vecinos: “Nosotros salimos todos los días a recorrer los barrios y de ahí se extraen los contenidos que circulan en redes sociales. Lo más importante es la cercanía con la gente, y eso no se actúa ni se imposta. Soy como soy, con lo bueno y lo malo. También soy autocrítica de mi gestión, y creo que la gente valora a un funcionario que está en la calle, que controla y que escucha”.