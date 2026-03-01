Jaldo presidió el inicio del 121° período de sesiones ordinarias de la Legislatura El Gobernador inauguró el 121° período legislativo con un discurso centrado en la gestión educativa, la baja en los índices de inseguridad y la asistencia social. Confirmó el inicio de clases para este martes y exigió al Gobierno Nacional el pago de más de $100.000 millones.

En una jornada clave para la vida institucional de la provincia, el gobernador Osvaldo Jaldo dejó inaugurado este domingo el 121° período de sesiones ordinarias de la Legislatura de Tucumán. Ante el vicegobernador Miguel Acevedo, legisladores y funcionarios, el mandatario ofreció un extenso balance de su gestión y trazó la hoja de ruta para el 2026, haciendo hincapié en el ordenamiento de las cuentas públicas y la defensa de los recursos provinciales.

“Gobernar es asumir los desafíos con responsabilidad”, afirmó Jaldo, quien destacó que durante el último ejercicio se mantuvo el equilibrio fiscal sin realizar un “ajuste”, sino mediante una administración eficiente que permitió sostener las políticas públicas frente a la crisis nacional.

Educación: Inglés, Alfabetización y Ciclo Lectivo

Uno de los anuncios más resonantes de la jornada fue la incorporación de la enseñanza de inglés desde primer grado en todas las escuelas públicas de la provincia. “Buscamos que los estudiantes adquieran una segunda lengua que les permita acceder a nuevas oportunidades vinculadas a la tecnología y el mundo del trabajo”, explicó el Gobernador, asegurando la igualdad de oportunidades entre el sector público y privado.

En su repaso educativo, Jaldo destacó:

Alfabetización: Se distribuyeron 800.000 libros y se realizó el primer Congreso Provincial de Alfabetización.

Se distribuyeron 800.000 libros y se realizó el primer Congreso Provincial de Alfabetización. Jornada extendida: Ya alcanza al 55% de las escuelas primarias.

Ya alcanza al 55% de las escuelas primarias. Infraestructura: Se entregaron nuevos jardines de infantes y avanza la escuela de San Pedro de Colalao.

Se entregaron nuevos jardines de infantes y avanza la escuela de San Pedro de Colalao. Universidad: Se firmaron acuerdos para dictar la carrera de Abogacía en el interior (Trancas, Bella Vista, Monteros y Concepción).

Inicio de clases: Pese al rechazo del gremio ATEP, Jaldo confirmó que el ciclo lectivo 2026 comenzará oficialmente este martes 3 de marzo. “A la escuela se va a aprender, pero también hay una cuestión alimentaria de por medio”, remarcó, agradeciendo a los gremios que decidieron acompañar el inicio.

Seguridad: Baja del delito y nuevas cárceles

El mandatario definió a la seguridad como un “eje estratégico” y presentó cifras contundentes avaladas por Nación: una caída del 32% en los homicidios dolosos y un descenso del 25% en robos agravados durante 2025.

En materia de infraestructura penitenciaria, resaltó la puesta en funcionamiento del Complejo Penitenciario Benjamín Paz, calificándola como la obra más importante de los últimos 100 años en el área. Además, confirmó que el Instituto “Cura Brochero” ya está listo para albergar a menores en conflicto con la ley, anticipándose a la baja de imputabilidad debatida a nivel nacional.

Economía y el reclamo a la Nación

Si bien Jaldo valoró el diálogo institucional con la Casa Rosada, fue enfático al reclamar las obligaciones pendientes que la Nación mantiene con Tucumán, las cuales superan los $100.000 millones.

El detalle de la deuda reclamada incluye:

$35.000 millones que el PAMI adeuda al Siprosa.

$34.000 millones de ANSES por jubilados transferidos.

$18.000 millones por el Consenso Fiscal.

Más de $74.000 millones perdidos por quitas en incentivo docente, conectividad y subsidios al transporte, que la Provincia debió cubrir con fondos propios.

Contención Social

Finalmente, el Gobernador subrayó que Tucumán es la provincia con mayor inversión relativa en políticas alimentarias. Destacó que el 91% de los fondos para comedores escolares son provinciales ante el recorte nacional, garantizando la comida para 270.000 alumnos. Además, ponderó el impacto de la “Tarjeta Alimentaria Independencia”, que asiste a 100.000 familias e inyecta recursos en los comercios barriales.