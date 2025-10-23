La Libertad Avanza baja a su candidato y se alinea con la UCR En un movimiento que expone la fragilidad territorial de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán, Pablo Nughes, su candidato a intendente en Juan Bautista Alberdi, anunció que se retira de la contienda electoral para apoyar al radical Luis María Díaz Augier, del frente Cambia Alberdi.

La decisión, presentada como un gesto de “unidad opositora”, deja en evidencia las dificultades del espacio libertario para sostener candidaturas competitivas en el interior provincial. Si bien LLA mantendrá su lista de concejales, la baja de Nughes implica que la fuerza no tendrá postulante a intendente en el único municipio tucumano que elegirá jefe comunal este domingo.

“Es un paso histórico: por primera vez la oposición se une en Alberdi. Queremos decirle basta a la corrupción”, expresó Nughes en un video difundido en redes sociales. Sin embargo, detrás del discurso de unidad, la maniobra refleja una estrategia de supervivencia ante el peso del peronismo local y la falta de estructura territorial del mileísmo en la provincia.

Por su parte, Díaz Augier —exconcejal radical y referente de Cambia Alberdi— agradeció el respaldo libertario y sostuvo que ambos espacios comparten “el mismo objetivo: hacer renacer a Alberdi”.

A pesar de su visibilidad mediática y de contar con algunos referentes locales, el movimiento libertario no logra aún consolidarse políticamente en Tucumán: le faltan dirigentes con peso propio, estructura territorial y financiamiento estable.

Un tablero opositor que se reacomoda

Tras la renuncia de Nughes, permanecen en carrera cinco aspirantes a la intendencia de Alberdi:

Bruno Romano , por el peronismo alineado con el gobernador Osvaldo Jaldo (Frente Tucumán Primero).

Carolina Rodríguez , del Movimiento de Afirmación Popular, cercana al legislador Carlos Najar.

Raúl Horacio del Valle Frías , por Fuerza Republicana.

Julio Argentino Agudo , del Frente del Pueblo Unido.

Luis María Díaz Augier, de Cambia Alberdi, ahora con apoyo radical y libertario.

El pacto entre la UCR y LLA podría tener algún impacto electoral, aunque deja expuesta la debilidad política del mileísmo tucumano, que debió ceder protagonismo para no quedar fuera de juego.

La renuncia de Nughes no sólo modifica el escenario electoral en Alberdi, sino que también refleja el momento que atraviesa La Libertad Avanza en Tucumán: un movimiento con fuerte discurso ideológico, pero sin estructura ni base territorial. En una provincia dominada históricamente por el peronismo y con una oposición fragmentada, el libertarismo local parece optar —al menos por ahora— por acompañar, antes que liderar.