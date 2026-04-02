Qué hacer en San Miguel de Tucumán, del jueves 2 al domingo 5 de abril El fin de semana largo habrá presentaciones artísticas en el Parque 9 de Julio para conmemorar Semana Santa. La agenda también incluye cine, jornadas de “La Muni en las Plazas”, paseos turísticos guiados y actividades en el Campus Ambiental. Horarios de la Oficina de Información Turística y de los museos municipales.

Llega un nuevo fin de semana extra largo y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán preparó un abanico de actividades artísticas, culturales y recreativas alusivas para que tucumanos y visitantes disfruten Semana Santa en la ciudad.

En el Parque 9 de Julio se realizarán una representación inmersiva y una obra de música, danza y teatro. Además, el Bus Turístico SMT tendrá una edición especial con un nuevo circuito religioso y habrá funciones de cine alusivas a la Pascua en dos espacios.

En tanto, como todos los fines de semana, habrá ferias en espacios públicos, circuitos turísticos guiados, encuentros del ciclo La Muni en las Plazas, actividades en el Campus Educativo Ambiental y paseos en bicicletas acuáticas, entre otras propuestas.

La programación se detalla a continuación:

Jueves 2 de abril

10 h – En una edición especial de Semana Santa, el Bus Turístico SMT ofrecerá un circuito religioso guiado para conocer la historia de las principales iglesias céntricas de la ciudad. La salida es desde Laprida 50, frente a la Plaza Independencia. Se solicita concurrir media hora antes del horario de partida. El recorrido tiene paradas en los siguientes templos: Iglesia San Francisco, Iglesia Catedral, Basílica Nuestra Señora de la Merced, Iglesia Corazón de María y en la Iglesia y Cripta San Juan Bosco. Las inscripciones se reciben a través de códigos QR que se encuentran en la parada de calle Laprida 50 o mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. No se suspende por lluvia.

16 h – El Bus Turístico realizará el circuito histórico y cultural, con salida desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Los paseos son gratuitos. Las inscripciones se reciben a través de códigos QR que se encuentran en la parada de calle Laprida 50 o mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. La actividad se suspende en caso de lluvias fuertes.

19.30 h – En el marco de las actividades organizadas por Semana Santa, en el Rosedal del Parque 9 de Julio se pondrá en escena la representación innovadora e inmersiva “El Camino de la Cruz”, con tres horarios de ingreso: 19.30 h, 20.30 h y 21.30 h. Entrada libre y gratuita. Se suspende por lluvia.

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20 h – En el marco del ciclo “Vecinos ven cine” y en una edición especial de Semana Santa, se proyectará la película “Jesús de Nazaret” en la Casa del Bicentenario, ubicada en avenida Adolfo de la Vega 505. Entrada libre y gratuita. No se suspende por lluvia.

Viernes 3 de abril

10 h – En una edición especial de Semana Santa, el Bus Turístico SMT ofrecerá un circuito religioso guiado para conocer la historia de las principales iglesias céntricas de la ciudad. La salida es desde Laprida 50, frente a la Plaza Independencia. Se solicita concurrir media hora antes del horario de partida. El recorrido tiene paradas en los siguientes templos: Iglesia San Francisco, Iglesia Catedral, Basílica Nuestra Señora de la Merced, Iglesia Corazón de María y en la Iglesia y Cripta San Juan Bosco. Las inscripciones se reciben a través de códigos QR que se encuentran en la parada de calle Laprida 50 o mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. No se suspende por lluvia.

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16 h – El Bus Turístico realizará el circuito histórico y cultural, con salida desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Los paseos son gratuitos. Las inscripciones se reciben a través de códigos QR que se encuentran en la parada de calle Laprida 50 o mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. La actividad se suspende en caso de lluvias fuertes.

19.30 h – En el marco de las actividades organizadas por Semana Santa, en el Rosedal del Parque 9 de Julio se pondrá en escena la representación innovadora e inmersiva “El Camino de la Cruz”, con tres horarios de ingreso: 19.30 h, 20.30 h y 21.30 h. Entrada libre y gratuita. Se suspende por lluvia.

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Sábado 4 de abril

9 a 12 h – En el marco del Mes del Compostaje, se dictará el taller gratuito de “Producción de hortalizas y abonos en espacios urbanos” en el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700. El curso estará a cargo de capacitadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con el apoyo de la cooperativa agroecológica “La Soñada” y del Municipio. Cupos limitados, por orden de llegada. Los participantes recibirán semillas de temporada y compost como obsequio. Contacto: 3813490465.

10 a 13 h y de 15 a 20 h – Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI. Se suspenden por lluvia.

10 h – En una edición especial de Semana Santa, el Bus Turístico SMT ofrecerá un circuito religioso guiado para conocer la historia de las principales iglesias céntricas de la ciudad. La salida es desde Laprida 50, frente a la Plaza Independencia. Se solicita concurrir media hora antes del horario de partida. El recorrido tiene paradas en los siguientes templos: Iglesia San Francisco, Iglesia Catedral, Basílica Nuestra Señora de la Merced, Iglesia Corazón de María y en la Iglesia y Cripta San Juan Bosco. Las inscripciones se reciben a través de códigos QR que se encuentran en la parada de calle Laprida 50 o mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. No se suspende por lluvia.

16 h – El Bus Turístico realizará un circuito histórico y cultural, con salida desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Los paseos son gratuitos. Las inscripciones se reciben a través de códigos QR que se encuentran en la parada de calle Laprida 50 o mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. La actividad se suspende en caso de lluvias fuertes.

17 a 21 h – El Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700 abre sus puertas al público en general, con entrada libre y gratuita, como todos los fines de semana. Además, este sábado, a las 18 h, se dictará un nuevo Eco Taller creativo con materiales reutilizables. En esta ocasión se crearán artículos de bijouterie. Actividad sin inscripción previa. Cupos por orden de llegada. No se suspende por lluvia.

18 a 23 h – Feria Manantial Sur – 2500 Viviendas, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.

18 a 00 h – Feria de Emprendedores en el Parque El Provincial, en avenida Roca y Chacabuco. En caso de lluvia se reprograma para el lunes 23 de marzo.

18 a 00 h – Paseo Gastronómico en el Parque El Provincial, en avenida Roca y 9 de Julio. En caso de lluvia se reprograma para el lunes 23 de marzo.

18 a 01 h – Feria Gourmet en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción. En caso de lluvia se reprograma para el lunes 23 de marzo.

18 a 00 h – Feria de Artesanos Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y caminería central. En caso de lluvia se reprograma para el lunes 23 de marzo.

20 h – En el marco del ciclo “Vecinos ven cine” y en una edición especial de Semana Santa, se podrá ver la película “La Pasión” en el Barrio San Martín, en calle Alsina al 4700. Entrada libre y gratuita. Se suspende por lluvia.

20 h – El Bus Turístico SMT realizará el paseo nocturno “Las luces de mi ciudad”, con salida desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Las inscripciones se reciben a través del siguiente enlace: https://linktr.ee/busturisticosmt. Se suspende solo en caso de lluvias fuertes.

Domingo 5 de abril

10 a 13 h y de 15 a 20 h – Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI. Se suspenden por lluvia.

17 a 21 h – El Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700 abre sus puertas al público en general, con visitas guiadas para las familias, como todos los fines de semana. Entrada libre y gratuita.

18 a 23 h – Feria Manantial Sur – 2500 Viviendas, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón. Se suspende por lluvia.

18 a 00 h – Feria de Emprendedores en el Parque El Provincial, en avenida Roca y Chacabuco. Se suspende por lluvia.

18 a 00 h – Paseo Gastronómico en el Parque El Provincial, en avenida Roca y 9 de Julio. Se suspende por lluvia.

18 a 00 h – Feria Gourmet en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción. Se suspende por lluvia.

18 a 00 h – Feria de Artesanos Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y caminería central. Se suspende por lluvia.

18 a 00 h – Feria Quinto Centenario en el Parque 9 de Julio, sobre avenida Soldati al 300. Se suspende por lluvia.

19.30 h – En el marco del ciclo “La Muni en las plazas”, se dictará un taller de tango en la Plaza Urquiza, en 25 de Mayo 850. Las inscripciones se reciben a través de los teléfonos 3812114854 y 38163681952. Actividad gratuita. Se suspende por lluvia.

20 h – El día de Pascua de Resurrección, en el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio, se presentará la obra de música, danza y teatro “Cristo Rey: La Resurrección”, con más de 50 artistas en escena. El despliegue está a cargo del Ballet Tucumán, dirigido por el Maestro Nicolás Brizuela. Entrada libre y gratuita. Se suspende por lluvia.

21 h – Concierto coral en la Plaza San Martín, en el marco del ciclo “La Muni en las Plazas”. La presentación estará a cargo del Coro Vocálica, dirigido por Ricardo Steinsleger. Entrada libre y gratuita.

21 h – Jornada del Bondi Milonguero en la Plaza Urquiza. Actividad libre y gratuita. Se suspende por lluvia.

Horario de la Oficina de Información Turística

Del jueves 2 al domingo 5 de abril, la Oficina de Información Turística de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, ubicada a la par de la Casa Histórica (Congreso al 100), abrirá de 8 a 20 h.

En el enlace https://linktr.ee/busturisticosmt vecinos y visitantes pueden acceder a una Guía Turística de Bolsillo con información de utilidad y mapas.

Horario de los Museos Municipales

En Semana Santa, el Museo Mercedes Sosa – Casa Natal (Pasaje Calixto del Corro 344), el Museo de la Industria Azucarera (Parque 9 de Julio), la Casa Museo de la Ciudad (Salta 532) y la Casa Belgraniana (Bernabé Aráoz y Bolívar), abrirán el jueves 2 y viernes 3 de abril, de 9 a 12.30 h y de 15 a 18.30 h; y el sábado 4 y domingo 5 de abril, de 9 a 13 h y de 15 a 19 h. La entrada a todos los museos es libre y gratuita.