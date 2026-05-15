La inflación del mes de Abril en Tucumán fue del 2,7% El rubro Transporte fue el que más aumentó con un 7,6%.

La Dirección de Estadística de la Provincia (DEP) informó que la inflación de abril en Tucumán se ubicó en el 2,7% con respecto al mes de marzo.

El reporte oficial, elaborado por el organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Gestión Pública y Planeamiento, enciende alarmas en rubros de servicios regulados que impactan directo en el bolsillo de los trabajadores.

Transporte y tarifas: los rubros que más subieron en abril

El desglose del informe de la DEP para el aglomerado Gran Tucumán y Tafí Viejo determinó que los mayores incrementos mensuales se concentraron en los servicios esenciales y la movilidad:

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Transporte: lideró las subas con un 7,6%, reflejando el impacto de los combustibles y los costos logísticos operativos.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: registró un avance del 6,1%, empujado por la actualización de cuadros tarifarios de las prestatarias locales.

Los números del acumulado 2026 y el dato interanual

Al evaluar el comportamiento de los precios en el mediano plazo, la inflación de la provincia muestra cómo los gastos vinculados al inicio del año continúan pesando en el balance general:

Variación Acumulada (Primer Cuatrimestre 2026): el índice general ya alcanza el 12,6% en lo que va del año. En este segmento, la categoría que destruye cualquier promedio es “Educación”, que acumula un alza del 22,4%, seguida por “Vivienda y Servicios” con el 17,9%.

Variación Interanual (Abril 2026 vs. Abril 2025): la inflación de los últimos 12 meses se posiciona en el 31,5%. El podio de subas interanuales quedó integrado por “Educación” (52,8%) y “Transporte” (46,2%).

Fuente Enterate Noticias