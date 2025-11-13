La Legislatura designó a sus representantes en el Consejo Asesor de la Magistratura y avanzó con proyectos claves La Legislatura de Tucumán celebró este jueves una nueva sesión ordinaria, presidida por el vicegobernador subrogante Sergio Mansilla, en la que se definió la integración del cuerpo de representantes que formarán parte del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) y se aprobaron iniciativas vinculadas a infraestructura hídrica, cultura y patrimonio provincial.

La jornada comenzó a las 9, con el tratamiento de los dictámenes emitidos por las comisiones. En ese marco, el recinto aprobó la propuesta para que Mario Leito, Sara Assan y Manuel Courel sean los miembros titulares del CAM, mientras que Carlos Funez, Walter Berarducci y Carolina Vargas Aignasse ocuparán los cargos suplentes.

Avanza la obra del Acueducto Vipos

Entre los proyectos destacados, obtuvo luz verde la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación de diversas parcelas destinadas a la construcción del nuevo Acueducto Vipos, una obra central para fortalecer el abastecimiento de agua y el desarrollo hídrico de la provincia. El dictamen provino de la Comisión de Legislación General.

Cultura, turismo y producción

La Legislatura también aprobó la adenda del Convenio de Promoción de la Producción, el Turismo Sustentable y el Desarrollo de las Industrias Culturales, firmado entre el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Gobierno provincial el pasado 1° de septiembre. El dictamen fue impulsado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

Además, obtuvo sanción el proyecto que establece el 30 de abril como “Día Provincial del Poeta Folclórico”, en homenaje al escritor y compositor tucumano Néstor Hipólito “Poli” Soria.

Patrimonio, salud y defensa de derechos

Asimismo, el cuerpo aprobó modificaciones a la Ley 9405, que suspende juicios prendarios contra titulares de planes de ahorro, y dio el visto bueno a la creación de un marco normativo para la preservación y puesta en valor de los Pueblos Históricos de Tucumán.

Por otra parte, fue aprobado el proyecto que asigna el nombre “Dr. José Alberto Ardiles” al Centro de Atención Primaria de la Salud de Atahona, en el departamento Simoca.

Una sesión con definiciones estratégicas

Con la sanción de estas iniciativas, la Legislatura reafirmó su compromiso con el desarrollo social, cultural y productivo de la provincia, en una sesión que dejó definidos ejes clave para los próximos meses.