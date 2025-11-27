La menor herida de arma blanca se encuentra estable Así lo informó a primera hora el Ministerio de Salud a través de un comunicado de prensa oficial.

Por medio de un comunicado de prensa, el Ministerio de Salud, a cargo de Luis Medina Ruiz, informó que en relación a la menor de 13 años que sufrió una herida de arma blanca se encuentra estable con parámetros normales y de buen ánimo. Recibe tratamiento con antibióticos y analgésicos.

El resto la gacetilla reza: “Su evolución continúa y se mantiene para un exhaustivo seguimiento en la sala de cuidados intermedios. Además, tanto la paciente como su familia se encuentran recibiendo atención psicológica y contención”.

Así mismo, informó: “El próximo parte se brindará en horas del mediodía. Se ruega respetar los horarios estipulados, que responden a las actividades inherentes a la función de las autoridades. Gracias por su comprensión”.

Fuente Comunicación Tucumán