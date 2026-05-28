La Policía incautó marihuana a familiares de un menor alojado en el Instituto Padre Cura Brochero Personal de Drogas Peligrosas halló marihuana en el interior de un vehículo que transportaba a visitantes.

Durante la jornada del miércoles, personal de la Dirección Drogas Peligrosas Las Talitas, Oeste y Capital, halló marihuana en el interior de un vehículo que transportaba a visitantes.

El hecho ocurrió pasadas las 14 horas, en el Instituto Padre Cura Brochero, mientras el equipo policial realizaba tareas de requisa utilizando un escáner portátil y al can Lebrón.

En ese contexto, al inspeccionar una combi en la que se trasladaban 12 personas, el perro detectó cannabis oculto debajo de una alfombra, en el sector donde viajaban sentadas dos mujeres , familiares de un menor que recibe tratamiento en el Instituto Padre Cura Brochero.

Por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, la droga fue secuestrada y puesta a disposición de las autoridades judiciales.

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Este operativo en conjunto que contó con un escáner y un can adiestrado para la detección de drogas, se realizó en virtud de la revuelta del día martes protagonizada por los menores alojados en la institución.

Fuente Comunicación Tucumán