La UNT pidió cuatro años de prisión para Luis Sacca Recordamos que en la jornada de ayer, el Ministerio Público Fiscal, solicitó una condena de seis años de prisión para el ex rector Juan Alberto Cerisola.

El abogado querellante de la Universidad Nacional de Tucumán ofreció sus alegatos con los pedidos de condena para los acusados en la causa Cerisola-YMAD-Ciudad Universitaria.

En su primera etapa de exposición, solicitó 4 años de prisión para el contador y ex subsecretario administrativo, Luis Sacca, a quien señaló como el principal operador de los fondos cuestionados por la acusación.

El Tribunal Oral Federal se encuentra actualmente evaluando las solicitudes del Ministerio Público Fiscal, que ha pedido una condena de seis años de prisión para Cerisola. Las acusaciones no solo involucran al ex rector y al ex subsecretario administrativo, sino también a otros ex funcionarios, como, Olga Graciela Cudmani y Osvaldo Venturino, quienes también se enfrentan a penas que van desde dos a cuatro años de prisión.