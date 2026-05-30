Con el objetivo de asistir a las familias durante el invierno, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán puso en marcha el programa “Leña Social”, que permite retirar madera de forma totalmente gratuita.
La iniciativa surge del programa de Valorización de la Poda Municipal, que procesó miles de toneladas de madera entre julio de 2024 y abril de 2026. Esta leña será destinada tanto a uso doméstico (calefacción y cocción) como para microemprendimientos locales.
¿Dónde retirar la leña gratis en San Miguel de Tucumán?
Los vecinos pueden acercarse de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 horas a cualquiera de los siguientes Centros de Integración Comunitaria (CIC):
- CIC Vial III: Benigno Vallejo 3800
- CIC Oeste II: Félix de Olazábal 1550
- CIC Los Chañaritos: Av. Alem al 3500
- CIC Creadores de Esperanza: Perú y San Miguel
- CIC Parque Sur: Jujuy al 4000
- CIC Adolfo de la Vega: Av. Adolfo de la Vega 550
Punto disponible las 24 horas
También se puede retirar leña en la Huerta Municipal (Lamadrid 3900), disponible las 24 horas, todos los días de la semana.
Para instituciones y organizaciones
Las instituciones, organizaciones sociales o quienes necesiten volúmenes mayores pueden comunicarse al teléfono 381-2230573 para coordinar la entrega.
Importante
El programa busca dar un uso sustentable a los residuos de poda y ayudar a los tucumanos a afrontar los días más fríos del año con una solución económica y accesible.
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