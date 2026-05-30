Leña gratis en San Miguel de Tucumán: Dónde retirar madera para calefacción sin costo Con el objetivo de asistir a las familias en los días fríos, la Municipalidad dispuso la entrega de madera sin costo a través del programa “Leña Social”.

Con el objetivo de asistir a las familias durante el invierno, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán puso en marcha el programa “Leña Social”, que permite retirar madera de forma totalmente gratuita.

La iniciativa surge del programa de Valorización de la Poda Municipal, que procesó miles de toneladas de madera entre julio de 2024 y abril de 2026. Esta leña será destinada tanto a uso doméstico (calefacción y cocción) como para microemprendimientos locales.

¿Dónde retirar la leña gratis en San Miguel de Tucumán?

Los vecinos pueden acercarse de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 horas a cualquiera de los siguientes Centros de Integración Comunitaria (CIC):

CIC Vial III : Benigno Vallejo 3800

: Benigno Vallejo 3800 CIC Oeste II : Félix de Olazábal 1550

: Félix de Olazábal 1550 CIC Los Chañaritos : Av. Alem al 3500

: Av. Alem al 3500 CIC Creadores de Esperanza : Perú y San Miguel

: Perú y San Miguel CIC Parque Sur : Jujuy al 4000

: Jujuy al 4000 CIC Adolfo de la Vega: Av. Adolfo de la Vega 550

Punto disponible las 24 horas

También se puede retirar leña en la Huerta Municipal (Lamadrid 3900), disponible las 24 horas, todos los días de la semana.

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Para instituciones y organizaciones

Las instituciones, organizaciones sociales o quienes necesiten volúmenes mayores pueden comunicarse al teléfono 381-2230573 para coordinar la entrega.

Importante

El programa busca dar un uso sustentable a los residuos de poda y ayudar a los tucumanos a afrontar los días más fríos del año con una solución económica y accesible.

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