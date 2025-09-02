Martes un poco más cálido que ayer Este martes 2 de septiembre, Tucumán tendrá una jornada fresca al inicio y agradable hacia la tarde. La temperatura mínima será de 7°, mientras que la máxima alcanzará los 23°, según datos del Servicio Meteorológico Nacional.

“El tiempo se presentará con mañanas frías y tardes templadas, pero con un frente frío en camino que modificará el panorama en los próximos días”, señaló el observador meteorológico Cristofer Brito.

El estado del tiempo para hoy será con cielo parcialmente nublado y marcada amplitud térmica.

Humedad: 73 %

Presión: 965 hPa

Viento: del Norte a 8 km/h

Visibilidad: 8 km

Para mañana miércoles se prevé un leve ascenso, con una máxima de 25°. Sin embargo, el jueves llegará un descenso brusco: la máxima no superará los 14° y podrían registrarse algunas precipitaciones.