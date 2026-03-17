Con el objetivo de mantener los barrios más limpios y prevenir la acumulación de residuos, la Municipalidad de Yerba Buena realizará una nueva jornada de descacharreo e invita a los vecinos a colaborar sacando aquellos objetos que ya no utilizan en sus hogares.

La actividad se llevará a cabo este jueves 19 de marzo, de 17 a 20 horas, en Diagonal Sur, entre Reconquista y Lamadrid, donde los equipos municipales estarán trabajando para retirar distintos elementos en desuso.

Durante la jornada, los vecinos podrán acercar o sacar a la vereda objetos que suelen acumularse en los hogares y patios, como electrodomésticos viejos, chatarra, recipientes, muebles en desuso y otros elementos que ya no tengan utilidad.

Desde el Municipio recordaron que este tipo de acciones son fundamentales para evitar la formación de basurales, mantener los espacios públicos limpios y prevenir la proliferación de mosquitos y otras plagas, especialmente en épocas de altas temperaturas.

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Además, destacaron que la participación de los vecinos es clave para que estas iniciativas tengan buenos resultados. En ese sentido, invitaron a la comunidad a revisar sus hogares y sacar aquellos objetos que ya no utilizan.

De esta manera, a través de pequeñas acciones colectivas, se busca contribuir a la construcción de una ciudad más limpia, ordenada y saludable para todos.

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Actividad Descacharreo Yerba Buena

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