Incrementaron los casos de bronquiolitis e influenza en la provincia El Ministro de Salud provincial, Luis Medina Ruiz, expresó que hay una situación epidémica controlada en Tucumán.

El ministro de Salud Pública de Tucumán, Luis Medina Ruiz, encabezó una nueva Sala de Situación en el Hospital Néstor Kirchner junto a autoridades sanitarias y equipos técnicos para evaluar el panorama epidemiológico de la provincia. Durante el encuentro, las autoridades advirtieron un aumento de los casos de bronquiolitis e influenza, aunque remarcaron que el sistema sanitario continúa funcionando sin saturación.

“Hay una situación epidémica controlada en la provincia”, sostuvo Medina Ruiz al informar que actualmente se registran alrededor de 150 casos semanales de bronquiolitis, una enfermedad respiratoria que afecta principalmente a niños menores de dos años.

El funcionario insistió en la importancia de la vacunación en embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación para prevenir cuadros graves provocados por el virus sincitial respiratorio. Según explicó, la inmunización permite transmitir defensas al bebé antes del nacimiento y reducir el riesgo de complicaciones durante los primeros meses de vida.

Además, destacó el rol de la lactancia materna como herramienta fundamental para fortalecer el sistema inmunológico infantil. “La leche materna transmite anticuerpos e inmunidad generados por enfermedades y vacunas recibidas por la madre”, señaló.

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En paralelo, el ministro alertó sobre el incremento de enfermedades respiratorias vinculadas a influenza. “Con gripe, enfermedad tipo influenza, sí hay un aumento de casos, sin saturación de guardias ni de terapias intensivas”, afirmó. En ese contexto, recordó que la campaña de vacunación antigripal continúa dirigida a mayores de 65 años, personas con enfermedades de base, embarazadas y niños de entre 6 y 24 meses.

Medina Ruiz también reiteró la recomendación de utilizar barbijo en espacios cerrados o poco ventilados y pidió realizar consultas médicas tempranas ante síntomas respiratorios. Explicó que existen tratamientos específicos para influenza que permiten reducir complicaciones si se aplican a tiempo.

Respecto al chikungunya, el titular de la cartera sanitaria indicó que Tucumán atraviesa una disminución sostenida de casos. Durante la última semana se notificaron 22 nuevos contagios y ya son cuatro las semanas consecutivas de descenso. No obstante, advirtió sobre la adaptación del mosquito transmisor a distintos ambientes y llamó a reforzar las medidas preventivas en los hogares eliminando recipientes con agua acumulada.

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Por su parte, la directora de Epidemiología del Sistema Provincial de Salud, Romina Cuezzo, informó que Argentina registra 11.074 casos sospechosos de chikungunya y destacó a Salta como la provincia con mayor cantidad de contagios confirmados, con 2.116 casos.

En Tucumán, precisó que ya se contabilizan 555 casos en la actual temporada, de los cuales el 3,6 % permanecen activos. Además, remarcó que la provincia continúa sin registrar casos de dengue.

En cuanto a la circulación de virus respiratorios, Cuezzo indicó que a nivel nacional predomina la Influenza A, especialmente el subtipo A(H3N2), mientras que en Tucumán se observa una circulación predominante de rinovirus e influenza, con notificaciones “por encima de los valores esperados”.

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Fuente La Gaceta