Alumnos de la Escuela Normal tildaron de “mentirosa” a la ministra Susana Montaldo Alumnos y padres increparon a la ministra de Educación, quien defendió la adecuación curricular exigida para preservar la validez nacional del título. Los estudiantes denunciaron falta de respuestas y confirmaron que mantendrán la protesta.

El conflicto en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Juan Bautista Alberdi” tuvo su pico de mayor tensión este martes, luego de que la ministra de Educación de Tucumán, Susana Montaldo, se presentara en el establecimiento para dialogar con los estudiantes, que llevan adelante un plan de lucha en reclamo de mejoras edilicias y en rechazo a la modificación curricular.

La visita de la funcionaria, lejos de desactivar la protesta pacífica, que incluyó una sentada en las puertas del establecimiento, sobre la peatonal Muñecas, profundizó el malestar. Tras mantener una reunión con directivos, Montaldo salió a conversar con alumnos y padres, quienes la interrumpieron en reiteradas oportunidades y llegaron a acusarla de “mentirosa”, en medio de un clima de fuerte tensión.

La protesta estudiantil combina dos reclamos centrales. Por un lado, los jóvenes denuncian graves problemas de infraestructura, como filtraciones, aulas en mal estado y mobiliario deteriorado. Por otro, exigen que se revise la aplicación de la Resolución Ministerial N.º 0034 (MEd), dictada en enero de 2024, que establece la reconversión de antiguos planes de estudio y que podría implicar que la orientación en Lenguas Vivas sea reemplazada por otra modalidad para adecuarse a los lineamientos nacionales.

“Si no adecuan el plan, el título no tendrá validez nacional”

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Durante su exposición, Montaldo defendió la reforma curricular y aseguró que el cambio es indispensable para garantizar que los egresados continúen obteniendo un título con reconocimiento en todo el país.

“Les quiero explicar a todos, porque algunas personas no estaban bien informadas, que la Secretaría de Educación de la Nación viene haciendo una excepción con la escuela: darle validez nacional al título sin que se haya adecuado el plan de estudio a las normativas que el Ministerio de Educación de la Nación fijó en 2014”, afirmó.

La ministra explicó que esa excepción se mantuvo durante más de una década, pero advirtió que el plazo vence el próximo año. “Han pasado 12 años que hacemos la excepción de darle validez nacional. Pero en 2027, si no adecuan los planes de estudio a la normativa nacional, el título no va a tener validez nacional”, sostuvo.

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Frente al temor de los estudiantes por la posible pérdida de la identidad institucional, la funcionaria buscó transmitir tranquilidad. “Con eso no queremos restar. Queremos adecuar para que ustedes, si quieren seguir estudiando en cualquier otra provincia o en otro país, tengan un título con validez nacional. Estamos mirando por el futuro de ustedes”.

También aseguró que la modificación no implicará una reducción de contenidos. “No es hacer cualquier cambio. Si hay alguna asignatura o espacio curricular que ustedes quieran intensificar y que no se intensifica en ese plan nuevo, nosotros ponemos talleres optativos para los chicos que quieran”.

Montaldo insistió en que la reforma no significa el fin de la tradición de enseñanza de idiomas que caracteriza a la institución. “El tema de Lenguas Vivas de la Normal puede seguir teniendo: pueden elegir de las propuestas que hace Nación una que intensifique lengua extranjera”.

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Y ejemplificó con otras experiencias recientes: “De acuerdo a los pedidos vamos poniendo talleres optativos. Nos han pedido incluso poner un taller de coreano porque a los chicos les gustan las canciones”.

La ministra precisó además que “solamente quedan 10 escuelas en Tucumán que para el otro año se van a acomodar para poder tener el título con validez nacional” y lanzó una advertencia directa a la comunidad educativa: “Si ustedes no quieren tocar el plan de estudio, van a tener un título que va a valer solo en Tucumán”.

“Somos 1.500 alumnos y no tenemos dónde sentarnos”

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Lejos de aceptar las explicaciones oficiales, los estudiantes ratificaron la continuidad de la protesta y cuestionaron duramente a las autoridades del Ministerio de Educación.

Uno de los referentes del Centro de Estudiantes describió el estado del edificio y del mobiliario escolar. “Somos 1.500 alumnos y no tenemos dónde sentarnos. Están todas las sillas y las mesas rotas. No podemos estudiar en estas condiciones”.

El alumno aseguró que el reclamo viene de larga data y que solo fue escuchado después de la medida de fuerza. “Si no hacíamos una sentada, no íbamos a tener atención. Está toda la conversación grabada. No nos dejaron hablar, nos hablaban por encima”.

También apuntó contra el supervisor de la institución, Eduardo Cajal. “Lo único que hace es meterse en su oficina y no baja al menos que todos nosotros estemos acá. Es una vergüenza como supervisor”.

Sobre la polémica curricular, reconoció que hubo incertidumbre y falta de información oficial. “Es verdad, estuvimos mal informados, ¿por qué? Porque ninguna autoridad salió a dar la cara. Se corrió el rumor de que la escuela estaba en reconversión y nadie salió a decir nada”.

Finalmente, el estudiante reafirmó que la protesta continuará. “Por supuesto que vamos a seguir con la sentada. Tuvimos que tomar la escuela para que el supervisor salga de la oficina y la ministra Montaldo venga, porque lo único que hacen es destruir mi escuela, a la que vengo desde jardín de tres”.

El reclamo de fondo

La Escuela Normal “Juan Bautista Alberdi” es uno de los establecimientos educativos más emblemáticos de Tucumán y se distingue desde hace décadas por su orientación en Lenguas Vivas, con una fuerte formación en idiomas extranjeros.

La comunidad educativa sostiene que la adecuación curricular no puede implicar la pérdida de esa identidad. Aunque el Ministerio asegura que la especialización podrá mantenerse mediante orientaciones compatibles y talleres optativos, estudiantes y docentes temen que la reforma diluya el perfil histórico de la institución.

Mientras tanto, el conflicto continúa abierto. Con la protesta estudiantil en marcha y las posiciones aún distantes, la Escuela Normal se convirtió en el epicentro de un debate más amplio sobre la validez nacional de los títulos, la preservación de la identidad institucional y las condiciones materiales en las que miles de alumnos cursan a diario.

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