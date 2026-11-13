Osvaldo Jaldo pidió radarizar el norte para frenar el narcotráfico aéreo El Gobernador destacó el hallazgo de una avioneta con vestigios de cocaína en Estación Aráoz y valoró el trabajo del perro antinarcóticos de Gendarmería Nacional. Advirtió que los controles terrestres que lleva adelante el gobierno provincial deben complementarse con tecnología para detectar y prevenir el ingreso de drogas por vía aérea.

El gobernador Osvaldo Jaldo reclamó al Gobierno nacional que avance con la radarización del norte argentino para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y evitar el ingreso de drogas por vía aérea. El planteo surgió luego del hallazgo de restos de cocaína en una avioneta secuestrada en Estación Aráoz, en el este tucumano, durante un procedimiento de Gendarmería Nacional.

El mandatario realizó estas declaraciones durante un acto en la Jefatura de Policía de Tucumán, donde encabezó la entrega de vehículos para las fuerzas de seguridad y la inauguración del salón de Honor Gobernador Bernabé Aráoz.

En ese marco, Jaldo destacó el trabajo de “Boby”, el perro antinarcóticos de Gendarmería Nacional que detectó, en septiembre, vestigios de estupefacientes en una de las aeronaves secuestradas durante un operativo en Estación Aráoz. El procedimiento permitió profundizar una investigación que comenzó en junio, cuando efectivos de Gendarmería interceptaron una camioneta Toyota Hilux sobre la ruta nacional 157, cerca de Río Colorado, en Famaillá.

Durante la requisa, los uniformados encontraron 470 kilos de cocaína ocultos en varios bultos, cuyo valor fue estimado en más de 2,3 millones de dólares. A partir de ese procedimiento, la investigación avanzó sobre una posible conexión con el transporte aéreo de estupefacientes y derivó en allanamientos y secuestros de avionetas en una pista de aterrizaje de Estación Aráoz. La causa quedó a cargo del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno reforzó a la Policía con móviles, tecnología y un nuevo salón institucional

Al referirse a la lucha contra el narcotráfico, el Gobernador sostuvo que las fuerzas de seguridad provinciales y federales deben actualizar sus recursos frente a las nuevas modalidades del delito. En ese sentido, vinculó la incorporación de equipamiento policial con la necesidad de fortalecer las capacidades de prevención y respuesta.

“Tenemos que reconocer que nos vamos equipando, preparando y profesionalizando, pero también tenemos que decir las cosas como son: el delito va mutando y evolucionando. Los narcotraficantes y quienes comercializan droga en menor escala también se equipan, cambian sus modos de actuar y se perfeccionan”, expresó.

Jaldo recordó que durante los primeros meses del año Tucumán fue sede del Consejo Regional de Seguridad, con la participación de la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, gobernadores de la región y representantes de las fuerzas provinciales y federales.

En ese encuentro, explicó, uno de los principales planteos fue la necesidad de avanzar con la radarización del norte argentino. El mandatario señaló que las provincias realizan controles terrestres sobre rutas nacionales y provinciales, caminos alternativos y pasos clandestinos, pero que todavía necesitan herramientas para detectar los movimientos de aeronaves vinculadas al narcotráfico.

MIRA TAMBIÉN Un perro encontró cocaína en una avioneta y complica a una banda tucumana

“Nosotros podemos hacer mucho esfuerzo en Tucumán y las otras provincias también lo están haciendo. Pero no tenemos que olvidar que estamos muy cerca de la frontera norte del país. Por más que las provincias hagamos todos los esfuerzos necesarios, nos equipemos y tengamos tecnología, necesitamos que el Gobierno nacional profundice las decisiones en materia de seguridad”, remarcó.

En esa línea, insistió en que las provincias del norte cumplen un papel central en la detección del ingreso de sustancias provenientes de Bolivia, a través de la frontera con Salta y Jujuy, y en la prevención de la comercialización de drogas en sus territorios.

“Necesitamos que la Nación se ponga las pilas y radarice el norte”

MIRA TAMBIÉN Osvaldo Jaldo defendió la paz social en Tucumán

El Gobernador puso como ejemplo el procedimiento realizado en Estación Aráoz y destacó la importancia de contar con recursos tecnológicos que permitan detectar el transporte de estupefacientes por vía aérea.

“Hoy tenemos una grata noticia: un can de Gendarmería Nacional, Boby, descubrió restos de droga en una avioneta en Estación Aráoz. Con nuestros canes y las fuerzas federales estamos descubriendo droga, pero necesitamos saber cómo detener las avionetas y controlar el tráfico aéreo. Podemos tener drones y hacer inteligencia, pero ¿hasta dónde podemos seguirlas si vienen por aire?”, planteó.

Ante ese escenario, Jaldo volvió a reclamar una respuesta del Estado nacional. “Es necesario, una vez más, que la Nación se ponga las pilas y radarice el norte. Caso contrario, todo el esfuerzo que hagamos será importante, pero no suficiente. La seguridad es un problema de todas las provincias, pero también del Gobierno nacional”, afirmó.

Finalmente, destacó el trabajo conjunto de las fuerzas provinciales y federales en Tucumán y mencionó el Operativo Lapacho como parte de las acciones destinadas a reforzar los controles en los accesos a la provincia y combatir el ingreso de sustancias ilegales.

MIRA TAMBIÉN Clima en Tucumán: viernes sofocante con una máxima de 36 grados y tormentas

Fuente Comunicación Tucumán