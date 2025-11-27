Tucumán amanece con cielo despejado y se esperan altas temperaturas para los próximos días Tucumán inició la jornada con cielo despejado y una temperatura de 22.5°C, según los datos actualizados a las 7 de la mañana por el Servicio de Hidrografía Naval (SHN). La humedad alcanza el 73%, mientras que la presión atmosférica se ubica en 951.3 hPa. El viento sopla desde el sudoeste a 10 km/h y la visibilidad es óptima, con 12 kilómetros.

El sol salió a las 06:19 y se espera que se oculte a las 19:58.

El organismo nacional difundió además el pronóstico oficial para los próximos días, que anticipa una seguidilla de jornadas calurosas, especialmente hacia el fin de semana largo.

Para este jueves, la temperatura oscilará entre los 25°C de mínima y los 36°C de máxima, con condiciones de tiempo estable.

El viernes mantendrá un patrón similar: mínima de 20°C y máxima nuevamente llegando a los 36°C, con ambiente seco y cielo mayormente despejado.

El sábado traerá un leve respiro en las temperaturas, con marcas previstas entre 18°C y 33°C, aunque se sostendrá el buen tiempo.

Finalmente, el domingo mostrará un descenso más notorio, con una mínima de 18°C y una máxima que no superaría los 30°C, ofreciendo una jornada más agradable tras varios días de calor intenso.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado y evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, especialmente durante las jornadas más calurosas previstas para este jueves y viernes.