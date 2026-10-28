Osvaldo Jaldo presentó el Presupuesto 2027 El gobernador presentó el proyecto de presupuesto provincial para 2027, que asciende a $7,35 billones y prevé un superávit fiscal de $304 millones. El plan económico prioriza salud, educación, seguridad, desarrollo social y obras públicas, con partidas que registran incrementos interanuales superiores a la inflación en las principales áreas de gestión.

El gobernador Osvaldo Jaldo presentó el proyecto de Presupuesto 2027 de Tucumán, elaborado en un contexto de caída de los recursos nacionales y dificultades económicas. La propuesta contempla una inversión orientada a sostener los servicios esenciales, fortalecer las áreas prioritarias del Estado y continuar con la ejecución de obras públicas mediante recursos provinciales y nacionales.

“Este presupuesto tiene superávit”, aseguró el mandatario al dar a conocer los principales lineamientos del proyecto, acompañado por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, quien detalló las cifras generales, las pautas macroeconómicas utilizadas para su elaboración y la distribución de los recursos previstos para el próximo ejercicio.

Jaldo explicó que la presentación tuvo como objetivo informar a la ciudadanía sobre las decisiones presupuestarias que deberá analizar la Legislatura. En ese marco, señaló que el proyecto busca responder a las necesidades de la provincia en un escenario económico complejo, con especial atención a las familias que requieren asistencia estatal.

“Tenemos que comunicar al pueblo tucumano algunos conceptos que contiene el presupuesto de la provincia y que son de sumo interés para la gestión provincial, pero, fundamentalmente, tienen que ver con los servicios esenciales que presta la provincia”, expresó.

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El gobernador enumeró entre las prioridades la salud pública, la educación, la seguridad y el área social. Sobre este último punto, puso el foco en la asistencia a los sectores más vulnerables, en un contexto nacional que también repercute en la economía tucumana.

“En estos momentos difíciles que vive la Argentina y que Tucumán, por supuesto, no está exento, tenemos que ver cómo se asiste a aquellas familias que menos tienen y que más necesitan”, sostuvo.

El mandatario remarcó que la elaboración del proyecto requirió un esfuerzo económico y financiero para garantizar el funcionamiento de las áreas esenciales. También explicó que el presupuesto contempla las pautas establecidas por el Gobierno nacional y las decisiones adoptadas por la Provincia para definir las prioridades de gestión.

“Es un presupuesto donde hay un gran esfuerzo económico y financiero para poder llegar a elaborarlo”, manifestó.

Acompañaron al Primer Mandatario en la presentación: los ministros Daniel Abad (Economía y Producción), Regino Amado (Gobierno y Justicia), Susana Montaldo (Educación), Luis Medina Ruiz (Salud Pública), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), Marcelo Nazur (Obras, Infraestructura y Transporte Público); el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, Adrián Dicker; el secretario de Energía y Servicios Públicos, Martín Viola; y el director de Programación Económica, Felipe Fernández.

Un presupuesto de $7,35 billones con superávit fiscal

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El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, precisó que el proyecto asciende a $7 billones 350.000 millones y proyecta un superávit fiscal de $304 millones para el ejercicio 2027.

El funcionario explicó que la Provincia tomó como referencia las proyecciones macroeconómicas del Gobierno nacional, debido a la incidencia de los recursos de origen nacional en la estructura de ingresos tucumana.

“La recaudación tributaria, aproximadamente el 80%, proviene de recursos nacionales: IVA, Ganancias, Bienes Personales, entre otros. No nos queda mucho margen para no tomar esas pautas, sino que debemos respetarlas, como venimos haciendo en los últimos años”, indicó.

Abad detalló que las proyecciones nacionales contemplan una inflación del 18% para el período, un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4% y un tipo de cambio de $1.847 por dólar al cierre de 2027.

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El ministro señaló que estas estimaciones se enmarcan en la Ley de Responsabilidad Fiscal N.º 25.917 y sirven como referencia para la elaboración de las cuentas provinciales.

En cuanto a la distribución de los recursos, destacó que el proyecto mantiene como ejes centrales la salud, la seguridad, el desarrollo social, la educación y las obras públicas. Para evaluar las variaciones presupuestarias, aclaró que las cifras se comparan con el presupuesto vigente, incluida la ampliación presupuestaria aprobada por la Legislatura durante el año.

Salud, educación y desarrollo social: las principales partidas

Abad detalló los incrementos previstos para las áreas prioritarias de la administración provincial. Según precisó, las partidas contempladas para 2027 registran aumentos significativos respecto del presupuesto vigente.

En materia de salud, el incremento proyectado alcanza el 41,4%, con una asignación aproximada de $393.000 millones. Para seguridad, la partida aumenta un 30,7%, hasta llegar a $169.000 millones.

El desarrollo social contará con un incremento del 39,8%, que representa una asignación de $183.000 millones. En educación, el aumento previsto es del 46%, con recursos por $434.000 millones.

“En esos rubros, el presupuesto presenta un importante crecimiento comparado con el presupuesto del año pasado”, afirmó el ministro, quien destacó que las variaciones se calcularon sobre los créditos presupuestarios vigentes, incluida la ampliación aprobada.

Jaldo también se refirió al criterio utilizado para distribuir los recursos y sostuvo que las decisiones presupuestarias buscaron proteger las áreas con mayor impacto en la población.

“Cuando hay poco para repartir, hay que repartirlo de tal manera que las áreas más sensibles sean las más fortalecidas en la confección de un presupuesto. Y así lo hemos realizado”, expresó.

El gobernador explicó que la administración provincial debió revisar sus gastos para sostener las partidas prioritarias. En ese sentido, destacó que los incrementos previstos para las áreas esenciales superan la inflación estimada para el año en curso.

“Los incrementos que han tenido las áreas esenciales, todas, sin excepción, están por encima de la inflación. Se les han asignado montos presupuestarios que superan la inflación de este año”, afirmó.

El mandatario vinculó esa distribución con las decisiones adoptadas para reorganizar el gasto público y preservar los recursos destinados a los servicios esenciales.

“Con un gran esfuerzo, y eliminando gastos superfluos, gastos innecesarios, hemos podido readecuar y asignar para las áreas de salud, de educación, de seguridad y de acción social incrementos presupuestarios que están por encima de la inflación del corriente año”, sostuvo.

Obras públicas: un incremento del 67,3%

Uno de los principales componentes del proyecto es la inversión en infraestructura. Abad informó que la partida destinada a obras públicas crecerá un 67,3% respecto del presupuesto vigente, con una asignación de $283.000 millones.

El ministro sostuvo que la previsión presupuestaria contempla tanto obras financiadas con recursos propios como proyectos que cuentan con fondos nacionales. En ese marco, enumeró trabajos viales, viviendas, establecimientos educativos, infraestructura sanitaria, provisión de agua potable y obras vinculadas con la prevención hídrica.

“Hay que distinguir aquellas obras que hacemos con recursos propios y las obras que hacemos con recursos nacionales”, explicó.

Entre los proyectos que se ejecutan con financiamiento provincial, mencionó la primera etapa de las obras vinculadas con el programa Procrear, que comprende 572 viviendas y cuenta con la participación de 22 empresas.

También enumeró trabajos en las rutas provinciales 357, 311 y 323; la rotonda de Juan Bautista Alberdi; el puente de Estación Araoz; reparaciones y construcciones escolares; pozos de agua; y la planta de tratamiento y recolección de Burruyacu.

En materia de infraestructura educativa, mencionó intervenciones en la Escuela Roca, la Escuela de la Patria, la nueva Escuela Secundaria de San Pedro de Colalao, la Escuela Manantial Sur y la Escuela French y Berutti.

El funcionario agregó que el presupuesto contempla $4.500 millones para el plan de prevención previo a la temporada de lluvias y otros $1.500 millones destinados a alcantarillas sobre la ruta nacional 157.

Abad sostuvo que la Provincia mantiene un esfuerzo de inversión en infraestructura con recursos propios y remarcó la importancia de sostener esos trabajos en un escenario de restricciones financieras.

Las obras financiadas con recursos nacionales

El ministro también detalló los proyectos que cuentan con financiamiento nacional y que tienen previsiones presupuestarias para 2027.

Entre las obras mencionadas se encuentran el acueducto de Vipos, la red colectora cloacal de Alderetes y Banda del Río Salí, la planta depuradora de líquidos cloacales de esa zona y la planta depuradora de Concepción.

A esa nómina se suman la doble terna eléctrica entre El Bracho y Villa Quinteros, obras viales en distintos puntos de la provincia, intervenciones en los accesos a Juan Bautista Alberdi y San Miguel de Tucumán, y trabajos de seguridad vial sobre rutas nacionales.

Abad destacó especialmente la incorporación del acceso sur a San Miguel de Tucumán dentro de las previsiones nacionales para el próximo año. Según explicó, esa obra fue incluida a partir de gestiones realizadas por el gobernador.

El ministro indicó que el presupuesto nacional prevé $60.000 millones para estas obras durante 2027 y señaló que la inversión continuará durante los años siguientes, de acuerdo con los plazos de ejecución de cada proyecto.

Al considerar los fondos provinciales y nacionales, estimó que el conjunto de las inversiones en infraestructura alcanzará los 900 millones de dólares una vez finalizadas las obras: 600 millones correspondientes a recursos propios de la Provincia y 300 millones de origen nacional.

“Esta inversión, junto con la que hace la provincia de Tucumán, representa 900 millones de dólares que se vienen invirtiendo en la provincia: 600 millones con fondos propios y 300 millones con fondos nacionales”, precisó.

El funcionario defendió la continuidad de los proyectos de infraestructura y sostuvo que las partidas previstas en el presupuesto reflejan las obras que se encuentran en ejecución y las que se proyectan para los próximos años.

Jaldo destacó la inversión provincial y el diálogo con la Nación

Al retomar la palabra, el gobernador puso el acento en la participación de los recursos propios en el financiamiento de las obras públicas y en las gestiones realizadas ante el Gobierno nacional para sostener proyectos estratégicos.

Jaldo afirmó que la Provincia incrementó su participación en el financiamiento de infraestructura y consideró que esa decisión representa un cambio respecto de períodos anteriores.

“Muy pocas veces el Gobierno provincial hizo obras públicas con recursos propios. Yo diría casi nunca. Siempre las obras que se han venido haciendo en gestiones anteriores han sido con recursos nacionales”, expresó.

En contraposición, destacó la decisión de asignar recursos provinciales a proyectos de infraestructura y señaló que las obras se ejecutan mediante contrataciones de empresas y trabajos por administración.

El mandatario también defendió el diálogo institucional con el Gobierno nacional y lo vinculó con la posibilidad de sostener obras de gran envergadura para Tucumán.

“Muchos critican o cuestionan el diálogo del Gobierno provincial con el Gobierno nacional. Y fíjense lo que genera el diálogo entre la Provincia y la Nación”, manifestó.

Como ejemplo, mencionó el acueducto de Vipos, al que definió como una de las obras de agua potable más importantes del país, y la doble terna eléctrica entre El Bracho y Villa Quinteros, destinada a fortalecer el abastecimiento de energía en la provincia.

Sobre esta última intervención, el gobernador explicó que permitirá mejorar la provisión eléctrica y atender problemas que afectan a los usuarios, entre ellos los cortes programados y las bajas de tensión.

“Es otra obra que, desde el punto de vista de la inversión y del fortalecimiento de la provisión de energía eléctrica en la provincia de Tucumán, es muy importante”, señaló.

Jaldo sostuvo que ambas intervenciones forman parte de las gestiones realizadas para atender necesidades estructurales de la provincia y fortalecer los servicios que reciben los tucumanos.

Prioridades para un escenario económico complejo

Durante la presentación, el gobernador volvió a señalar que la caída de los recursos nacionales condicionó la elaboración del proyecto presupuestario. Explicó que la disminución de la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA), vinculada con la retracción del consumo, repercute en los fondos coparticipables que reciben las provincias.

“En estos últimos meses, por no decir los últimos dos años, los recursos nacionales han venido cayendo en todos los distritos de la República Argentina”, afirmó.

El mandatario sostuvo que esa situación también afectó a Tucumán y explicó que los esfuerzos realizados para mejorar los ingresos propios permitieron compensar parcialmente la reducción de las transferencias nacionales.

“Con los esfuerzos que venimos haciendo en la renta de la provincia, logramos, de alguna manera, ir compensando en parte esa disminución, pero nunca es suficiente”, expresó.

En ese contexto, defendió la distribución de las partidas hacia los sectores que considera centrales para la gestión provincial y remarcó que la planificación presupuestaria busca garantizar la continuidad de los servicios públicos.

Fuente Comunicación Tucumán