Prisión preventiva para un limpiavidrios acusado de homicidio en ocasión de robo Catriel Fabio Granero fue imputado por la muerte de Julio César Cancino, ocurrida tras un forcejeo luego de un intento de robo. El hombre permanecerá detenido por 60 días mientras se esperan los resultados finales de la autopsia.

La Unidad Fiscal de Homicidios II del Ministerio Público Fiscal, dirigida por Carlos Sale, acusó a Catriel Fabio Granero, un limpiavidrios y vendedor ambulante, por el delito de homicidio en ocasión de robo en perjuicio de Julio César Cancino, ocurrido el pasado sábado 18 de octubre en la localidad de Los Pocitos, departamento Tafí Viejo.

Según lo expuesto por la auxiliar de fiscal Luz Becerra, Granero habría intentado robarle el celular a una mujer que circulaba en motocicleta por el barrio Sibantos, provocando su caída. El hecho fue advertido por vecinos, entre ellos Cancino y su cuñado, quienes emprendieron una persecución en moto hasta interceptar al acusado sobre la ruta 9, a la altura del club Banco Provincia.

MIRA TAMBIÉN Detienen a gendarmes acusados de pedir coimas a camioneros

Durante el forcejeo entre Cancino y el sospechoso, la víctima sufrió una descompensación cardíaca que le provocó la muerte. El informe preliminar de la autopsia confirmó esa causa de fallecimiento, aunque se aguarda el resultado final para determinar el nexo de causalidad con el enfrentamiento.

Tras el episodio, Granero huyó por el Canal Norte, donde fue aprehendido y trasladado a la comisaría de Los Pocitos. En su huida, habría ocultado una gorra y una campera en el desagüe. Un testigo lo identificó como “Catriel, el hombre que vende en los semáforos”, entre avenidas Ejército del Norte y Francisco de Aguirre.

Becerra indicó además que el acusado posee antecedentes por delitos contra la propiedad y que al momento del hecho cumplía reglas de conducta por una condena condicional. Por estos motivos, y ante el riesgo procesal, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva por 60 días, medida que fue concedida por el juez interviniente hasta el 19 de diciembre.

MIRA TAMBIÉN Milei afirmó que podría usar el swap con EE.UU. para pagar deuda en 2026

“Esta calificación es provisoria, ya que el informe final de autopsia determinará la relación entre el forcejeo y la muerte de Cancino”, explicó la auxiliar de fiscal, recordando un caso similar ocurrido en mayo de 2021 en el Mercofrut, cuando una víctima de robo murió por un infarto.

Los investigadores también dispusieron el peritaje de dos teléfonos celulares secuestrados en el marco de la causa, que continúa en etapa de instrucción.

La teoría del caso

El sábado 18 de octubre del corriente año, siendo las 11:15 horas aproximadamente, una mujer, se dirigía a su domicilio en su motocicleta (marca Motomel de 110 cc), y cuando iba por la esquina de calle Pedro de Mendoza y pasaje Catamarca del barrio Sibantos de Los Pocitos, departamento Tafí Viejo, fue abordada por Catriel Fabio Granero (conocido por los vecinos como “El hombre que vende en los semáforos”), quien con intenciones de apoderarse ilegítimamente de sus pertenencias, se le puso en frente y luego la empujó, provocando que cayera de la moto. No logró su cometido ya que la femenina comenzó a gritar pidiendo auxilio por lo que salieron varios vecinos a ayudarla, lo que provocó que Granero salga corriendo hacia la ruta 9 en dirección a una concesionaria de la zona. Por detrás, lo siguieron Julio César Cancino y su cuñado, a bordo de una moto conducida por el segundo. En esa circunstancia, lo alcanzaron en la ruta 9 altura Kilómetro 1299, de la avenida Diagonal Lisandro de la Torre acceso Norte, por lo que Cancino se bajó de la moto y lo alcanzó pasando la entrada al club Banco Provincia. Allí se produjo un forcejeo entre ambos y como consecuencia del mismo, Cancino se desvaneció y falleció en el lugar como consecuencia de una descompensación cardíaca.

MIRA TAMBIÉN El gobernador Jaldo destacó el crecimiento del empleo en Tucumán