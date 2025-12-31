Un joven murió luego de buscar ayuda en la comisaría de San Pablo Alejandro Exequiel Romano, de 29 años, ingresó caminando a la dependencia para pedir asistencia y horas después apareció muerto.

Una profunda conmoción generó la muerte de Alejandro Exequiel Romano, un joven de 29 años que falleció luego de ingresar por sus propios medios a la comisaría de San Pablo en busca de ayuda. Su familia sostiene que fue víctima de un grave abuso policial y reclama que se esclarezcan todas las responsabilidades en torno al caso.

Según el relato de sus allegados, el hecho ocurrió el sábado 20 de diciembre, cuando Alejandro comenzó a sentirse mal y decidió acudir a la dependencia policial para solicitar asistencia. Testigos aseguran que entró caminando, sin presentar resistencia ni conflicto alguno, pero que en lugar de recibir ayuda habría sido reducido, esposado y dejado en el fondo de la comisaría.

Denuncias de irregularidades y contradicciones oficiales

Con el correr de las horas y ante la falta de información oficial, la familia inició una intensa búsqueda. Fue un vecino quien les indicó que el joven podría haber sido trasladado a un hospital. Al llegar, encontraron el lugar vallado y con fuerte presencia policial. Minutos después, un efectivo les confirmó el fallecimiento.

El padre de la víctima, Gerónimo Romano, denunció que su hijo habría llegado al hospital sin vida y que existirían registros médicos que indicarían que llevaba más de una hora fallecido al momento del traslado. Además, aseguró que se intentó asentar que la muerte ocurrió en el hospital, pero que los médicos se habrían negado a firmar esa versión.

Reclamo de justicia y marcha frente a la comisaría

La familia remarcó que Alejandro no tenía antecedentes penales ni problemas con la ley y que era una persona conocida en la comisaría, ya que solía realizar trabajos de electricidad en la zona. Para los allegados, este dato refuerza la sospecha de un accionar indebido por parte de efectivos policiales.

En reclamo de justicia, familiares, amigos y vecinos realizaron una marcha pacífica frente a la comisaría de San Pablo para exigir que el caso sea investigado a fondo y que se determinen las responsabilidades correspondientes.

Fuente Eneterate Noticias