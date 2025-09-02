Quedó aprobado el modelo de Boleta Única de Papel que se usará en Tucumán En una audiencia virtual, la Junta Nacional Electoral validó el modelo de Boleta Única de Papel (BUP) que se implementará en Tucumán durante las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre.

La reunión se realizó en cumplimiento del artículo 63 del Código Electoral Nacional y contó con la participación de la presidenta del tribunal, Patricia Moltini, los vocales Daniel Leiva y Guillermo Díaz Martínez, y la secretaria de Actas, Estela Martínez Vázquez.

También intervinieron los apoderados de las principales fuerzas políticas que competirán en la provincia: Unidos por Tucumán, Tucumán Primero, La Libertad Avanza, Frente del Pueblo Unido, Fuerza Republicana, Partido del Trabajo y del Pueblo, Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U), Política Obrera y Partido CREO.

Durante el encuentro, los representantes partidarios pidieron precisiones técnicas sobre el diseño final de la boleta: uso de logos, colores, fotografías y apodos de candidatos. Desde la Junta Electoral confirmaron que estos pedidos serán evaluados siempre que respeten lo dispuesto en la Acordada N.º 40 de la Cámara Nacional Electoral.

Asimismo, se invitó a los apoderados a acercarse al área técnica de la Secretaría Electoral para asesorarse sobre el proceso de diseño e impresión.

MIRA TAMBIÉN Un tucumano estaría involucrado en el caso de un presunto vuelo narco

La Boleta Única de Tucumán quedó definida el pasado 27 de agosto, cuando se sorteó el orden de aparición de las nueve listas que competirán por las cuatro bancas de diputado nacional en juego.

El orden en la BUP será el siguiente (de izquierda a derecha):

Unidos por Tucumán – Lista encabezada por Roberto Sánchez MIRA TAMBIÉN Cerveza Norte agotó las entradas del Norte Rock 2025 y se prepara para un festival histórico Tucumán Primero – Con el gobernador Osvaldo Jaldo como primer candidato La Libertad Avanza – Postula a Federico Pelli Frente del Pueblo Unido – Encabezado por Silvio Bellomío MIRA TAMBIÉN La Policía secuestró 200 dosis de cocaína durante un allanamiento Fuerza Republicana – Con Ricardo Bussi al frente Política Obrera – Lista liderada por Raquel Grassino Partido del Trabajo y del Pueblo – Encabezado por Sebastián Solís MIRA TAMBIÉN Regino Amado: “La mejor política es seguir trabajando y asistir a la gente” Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) – Con Alejandra Arreguez Partido CREO – Liderado por Paula Omodeo

De esta manera, quedó oficializado el modelo de boleta que verán los tucumanos en las urnas el próximo 26 de octubre.