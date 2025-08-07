Ya son dos los imputados por las quemas en El Cortaderal Un “changarín” fue acusado por provocar un foco ígneo en Leales. Aunque la fiscalía pidió prisión preventiva, la jueza impuso medidas de menor intensidad. El hecho generó un riesgo concreto para viviendas, tendido eléctrico y un gasoducto.

Este jueves 7 de agosto, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Tucumán, a través de la Unidad Especializada de Delitos Complejos, imputó a un hombre de 39 años por su presunta participación en un incendio intencional ocurrido el martes pasado en El Cortaderal, departamento Leales. Con esta acusación, ya son dos los imputados por quemas de pastizales en la zona.

Durante la audiencia, la auxiliar fiscal Brenda Deroy —en representación de la titular de la unidad, Mariana Rivadeneira— formuló cargos contra el acusado, quien manifestó trabajar como “changarín”. El hecho tuvo lugar el 5 de agosto a las 18:20 horas, sobre la ruta nacional 9, kilómetro 1262. Según la investigación, el hombre habría iniciado una fogata de forma deliberada en un área rural rodeada de rastrojos, generando un riesgo real y concreto para campos vecinos, viviendas, un tendido eléctrico con postes de madera y una estación reductora de gas natural ubicada a menos de 100 metros.

La fiscalía calificó el hecho como “incendio intencional con riesgo alto”, basándose en los informes de los bomberos, la División de Delitos Rurales de la Policía y el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que incluso utilizó drones para relevar el extenso terreno afectado.

“Este tipo de quemas no solo contaminan el ambiente, sino que también han provocado catástrofes con consecuencias trágicas, incluso con pérdida de vidas humanas. Por eso, el Ministerio Público ha establecido una política criminal firme frente a estos delitos”, expresó Deroy durante la audiencia.

El imputado negó haber iniciado el fuego y declaró que se encontraba intentando sofocar el incendio. Sin embargo, al momento de su aprehensión, la policía le secuestró un encendedor, un palo tipo caña tacuara y un teléfono celular.

A pesar del pedido del MPF de imponerle prisión preventiva por 15 días, la jueza interviniente decidió disponer el cese de la aprehensión y ordenó que el hombre cumpla medidas de menor intensidad durante un período de seis meses.

Hasta el momento, son tres las personas aprehendidas por quemas intencionales en la zona. La Justicia y los organismos de seguridad trabajan articuladamente para frenar este tipo de delitos que afectan el ecosistema y ponen en peligro a comunidades enteras.

Denuncias

Para colaborar con la prevención de estos flagelos, la comunidad puede denunciar incendios intencionales o cualquier actividad sospechosa llamando al 3813195131.