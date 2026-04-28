Retuvieron 20 vehículos y multaron a sus propietarios por arrojar basura en lugares no autorizados Las infracciones fueron captadas por las cámaras de vigilancia instaladas en distintos puntos de la ciudad y procesadas por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COMM), que entregó el material a la Fiscalía Ambiental de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para que inicie las actuaciones correspondientes y dé intervención al Tribunal de Faltas.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán retuvo una veintena de vehículos que fueron derivados al Corralón Municipal y multó a sus propietarios tras ser descubiertos arrojando basura en lugares no autorizados de la vía pública.

Las actuaciones fueron el resultado de una investigación administrativa en la que trabajaron de manera articulada distintas áreas, coordinadas por las secretarías de Ordenamiento y Convivencia y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Todas las infracciones fueron captadas por las cámaras de vigilancia que funcionan en distintos puntos de la ciudad y procesadas por el Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal (COMM), que luego entregó el material a la Fiscalía Ambiental para que inicie las actuaciones correspondientes y dé intervención al juzgado de faltas correspondiente.

El secretario de Ordenamiento y Convivencia, Javier González, quien está a cargo de la Fiscalía Ambiental municipal, explicó que el procedimiento se concretó luego de una investigación iniciada semanas atrás. “Durante el último fin de semana se realizó un procedimiento ordenado por el Tribunal de Faltas, tras un proceso iniciado el 17 de abril pasado, cuando la fiscalía que funciona dentro de la Secretaría de Ordenamiento y Convivencia inició una investigación de oficio para identificar a infractores que habían sido observados por las cámaras del centro de monitoreo arrojando basura en la vía pública”, detalló.

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Según precisó el funcionario, en el expediente se incorporó material aportado por distintas áreas municipales. “A esa investigación se incorporó documentación proveniente del COMM y también de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Con esa documentación se formuló la denuncia ante el juez de faltas y se solicitó el secuestro de 20 vehículos identificados en distintas filmaciones con personas que descendían de esos rodados y arrojaban basura en distintos puntos de la ciudad”, indicó.

Tras ese procedimiento, el Tribunal de Faltas ordenó la retención de los vehículos, medida que se ejecutó durante el fin de semana. “El juez de faltas ordenó el secuestro, medida que se cumplimentó durante el fin de semana pasado y que arrojó como resultado justamente el secuestro de 20 rodados, cuyos propietarios recibirán la correspondiente multa que será fijada por el juez”, detalló González.

El secretario de Ordenamiento y Convivencia remarcó que se trata de conductas reiteradas detectadas a lo largo de varios meses. “Esa práctica tiene que ver con una conducta sistemática que se ha observado por las cámaras del COMM. Los 20 hechos se dieron entre enero y abril de este año, en el marco de una investigación que sigue abierta y que continúa detectando nuevos infractores, por lo cual se van a formular también nuevas denuncias”, advirtió.

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Además, explicó que este tipo de acciones genera consecuencias ambientales y sanitarias para la ciudad. “Los residuos que se arrojan son los mismos que luego obstruyen los sistemas de desagüe y drenaje, lo que provoca la proliferación de vectores y termina dañando la salud, la seguridad y el entorno urbano”, sostuvo.

En ese sentido, González recordó que los vecinos pueden denunciar este tipo de situaciones a través de los canales oficiales del municipio. “Los vecinos deben saber que esta gestión municipal ha incorporado una Fiscalía Ambiental que se ocupa justamente de investigar este tipo de hechos y de formular las denuncias correspondientes para que los autores de estas infracciones reciban las sanciones que corresponden”, afirmó.

Finalmente, informó que los vehículos retenidos permanecerán bajo custodia municipal hasta que se resuelvan las sanciones. “Los vehículos secuestrados se encuentran depositados en el Corralón Municipal y van a permanecer allí hasta tanto el juez de faltas determine la sanción impuesta a cada uno de los infractores. Una vez que abonen las multas que les sean fijadas recién van a recibir su liberación”, concluyó.

Nueva etapa, con sanciones y retención de vehículos

Por su parte, la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julieta Migliavacca, explicó que el procedimiento forma parte de un trabajo articulado entre distintas áreas del municipio.

“Venimos trabajando de manera articulada con el Centro de Monitoreo Municipal. Cuando ellos detectan en las imágenes que en determinados lugares se arroja basura, o cuando la Brigada Ambiental Municipal encuentra volcaderos en zonas donde hay cámaras, solicitamos que realicen una línea de tiempo para identificar a las personas que arrojaron residuos y tomar las medidas correspondientes”, explicó.

La funcionaria señaló que inicialmente el municipio priorizó la concientización ciudadana, pero que ahora se avanzará con sanciones más firmes. “Hasta ahora veníamos con una instancia de educación ambiental al vecino, de concientización, pero esta etapa ya se terminó y ahora avanzamos con el labrado de actas de infracción a los vehículos que se detectan arrojando basura. Estas actas se envían a la Fiscalía Ambiental Municipal, que está a cargo del doctor Javier González”, indicó.

Migliavacca enmarcó estas acciones en la política ambiental impulsada por la gestión municipal. “Todo esto tiene que ver con la política que llevamos adelante con nuestra intendenta, la doctora Rossana Chahla. Venimos erradicando basurales a cielo abierto y ya eliminamos más del 45% de los que tenía la ciudad. Para avanzar en el tramo final necesitamos endurecer las políticas de trabajo y por eso estamos labrando estas actas que luego el fiscal ambiental investiga junto con el juez de faltas”, sostuvo.

La secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable también destacó la creación de herramientas institucionales específicas para abordar estas problemáticas. “Es muy importante destacar que hoy tenemos en funcionamiento un juez de faltas ambiental y un fiscal ambiental municipal. Ahora el juez tiene específicamente las cuestiones ambientales asignadas y el fiscal se encarga de investigar las denuncias o las actas que realizamos a los infractores”, explicó.

Sobre el impacto de estos comportamientos, Migliavacca advirtió que arrojar residuos en la vía pública afecta directamente la calidad de vida de los vecinos. “El artículo 41 de la Constitución establece que todos los ciudadanos tenemos derecho a vivir en un ambiente sano. Los basurales a cielo abierto no son compatibles con ese derecho. Desde el municipio limpiamos diariamente estos espacios, incluso hay lugares que debemos limpiar dos o tres veces por semana, pero hay personas que vuelven a arrojar basura”, señaló.

En ese sentido, remarcó que la colaboración de la comunidad es fundamental. “Tenemos un servicio de recolección de residuos diario, pero hace falta que la sociedad colabore. También está en el hábito de cada uno llevar los residuos donde corresponde y sacarlos en horario”, afirmó.

Por último, anticipó que los controles continuarán en esta nueva etapa. “Vamos a continuar con el secuestro de vehículos, motos o motocarros que arrojen basura en lugares no permitidos. Tenemos puntos verdes que funcionan las 24 horas donde los vecinos pueden llevar distintos tipos de residuos, como plástico, papel, cartón, neumáticos o escombros. Los lugares existen, por eso pedimos que no se arroje basura en cualquier sitio”, concluyó.

Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán