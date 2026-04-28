Gendarmería secuestró más de 21 kilos de cocaína en Simoca La droga estaba escondida en los paneles de un vehículo. Hay dos detenidos oriundos de Embarcación (Salta).

La Justicia Federal investiga un operativo desarrollado por Gendarmería Nacional, que incluyó el secuestro de más de 21 kilos de cocaína en Tucumán.

El sábado 25 de abril, los hermanos A.D.R.D y J.A.R.D emprendieron viaje en un auto Renault Clio desde Embarcación, Salta, con destino a Recreo, Catamarca. Alrededor de las 12.30 pasaron por Simoca y frenaron en un operativo de Gendarmería Nacional que se realizaba sobre la ruta 157, a la altura del puente del río Seco.

Durante el control, los gendarmes observaron anomalías en los tornillos de los paneles traseros de la parte interna del vehículo, con aparentes signos de haber sido removidos. Al emplear un escáner portátil detectaron “sustancias orgánicas” con formas geométricas, y posteriormente un can de la fuerza confirmó que estaban ante la presencia de estupefacientes.

Rápidamente los gendarmes dieron aviso al Juzgado Federal N°1, a cargo de José Manuel Díaz Vélez. Minutos antes de las 14, los jóvenes fueron trasladados hacia el Escuadrón 71 de Aguilares, donde fueron requisados junto al automóvil. Al mayor le secuestraron $41.000 en efectivo y un celular iPhone, mientras que a su hermano le encontraron $270.000 y un celular Xiaomi Redmi.

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Al revisar el rodado, en el panel trasero izquierdo hallaron una decena de paquetes rectangulares envueltos en cinta amarilla y film transparente que estaban numerados del uno al diez, que pesaban un poco más de un kilo cada uno. Del lado derecho encontraron otros diez bultos de similares características, numerados del once al veinte.

Según informaron fuentes cercanas a la investigación, los testigos civiles seleccionaron seis paquetes de manera aleatoria para ser sometidos al narcotest. La prueba arrojó un resultado positivo para clorhidrato de cocaína. El peso total de la sustancia fue de 21,160 kilogramos.

Tras revisar el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop) confirmaron que ninguno de los sospechosos ni el vehículo en el que se transportaba figuraban mencionados en causas vinculadas al narcotráfico u otros delitos. De igual manera, por orden de la titular de la Secretaría de Leyes Especiales del Juzgado Federal, Mariana del Río, ambos quedaron detenidos e incomunicados en la provincia y el cargamento de cocaína quedó bajo custodia.

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Fuente La Gaceta