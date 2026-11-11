San Miguel de Tucumán presentó sus políticas ambientales en Brasil y proyecta nuevos acuerdos con Alemania Funcionarios municipales participaron de un encuentro en Río de Janeiro y mantuvieron reuniones con representantes de Erfurt para avanzar en nuevas iniciativas de cooperación ambiental.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán participó de un encuentro internacional sobre economía circular realizado en Río de Janeiro, Brasil, donde presentó sus políticas ambientales y compartió experiencias con representantes de ciudades latinoamericanas y alemanas. La actividad también permitió iniciar conversaciones para desarrollar nuevos proyectos conjuntos con la ciudad alemana de Erfurt y acceder a posibles fuentes de financiamiento internacional.

La delegación tucumana estuvo integrada por la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julieta Migliavacca, y el director de Ambiente, Kiyoshi Fortuna. Las jornadas se realizaron del 4 al 6 de noviembre y fueron organizadas y financiadas por Engagement Global, organismo alemán que promueve la cooperación entre municipios.

La participación de la capital tucumana se enmarcó en el vínculo de hermanamiento que mantiene desde 1993 con Erfurt, una relación que permitió concretar anteriormente inversiones en energías renovables, como la instalación de paneles solares en los CIC Adolfo de la Vega y Este 2, mediante fondos no reintegrables aportados por la ciudad alemana.

Durante el encuentro, Migliavacca presentó el programa Transformar, destinado a la erradicación permanente de basurales, y expuso sobre las estrategias locales para mejorar la gestión de residuos. También compartió la experiencia del campus municipal de educación ambiental, una iniciativa que despertó interés entre los participantes y motivó a los organizadores a incorporar una presentación específica en la agenda.

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Según explicó la funcionaria, el campus tomó como referencia experiencias conocidas durante una visita a Alemania, pero fue adaptado a las necesidades de San Miguel de Tucumán. Además, adelantó que representantes alemanes manifestaron su interés en visitar la ciudad para conocer el funcionamiento del espacio.

Intercambio de experiencias y visitas técnicas

La agenda incluyó conferencias, talleres y actividades prácticas sobre economía circular, reciclaje, aprovechamiento de residuos orgánicos y políticas ambientales municipales. La delegación tucumana también recorrió instalaciones de Comlurb, la empresa responsable de la limpieza urbana de Río de Janeiro, que presta servicios a una población superior a los seis millones de habitantes y cuenta con unos 15.000 trabajadores.

Durante las jornadas, los funcionarios conocieron distintos modelos de gestión y analizaron cuáles podrían adaptarse a la realidad local. También participaron de visitas técnicas vinculadas con el compostaje, la producción de biogás y el tratamiento de residuos orgánicos, además de espacios de trabajo sobre educación ambiental y participación ciudadana.

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Migliavacca destacó el valor de la capacitación y el intercambio con otras ciudades, que permitió conocer herramientas y experiencias para fortalecer las políticas ambientales que se desarrollan en la capital tucumana.

Nuevos proyectos y financiamiento alemán

Tras la conferencia internacional, los representantes municipales mantuvieron reuniones de trabajo con la delegación de Erfurt durante el 7 y 8 de noviembre. El objetivo fue avanzar en nuevas iniciativas de cooperación y definir posibles proyectos que puedan concretarse con financiamiento no reembolsable del Estado alemán.

Entre los temas abordados estuvieron la ampliación de proyectos de energía solar, la forestación urbana mediante la creación de minibosques, el tratamiento de lixiviados en el vertedero de Overo Pozo y el desarrollo de acciones para promover la participación de los vecinos en el cuidado del ambiente.

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Las conversaciones permitieron comenzar a delinear las próximas iniciativas y analizar las alternativas de financiamiento disponibles. Migliavacca valoró la continuidad del hermanamiento con Erfurt y consideró que el intercambio representa una oportunidad para incorporar conocimientos y herramientas que contribuyan a mejorar la gestión ambiental de la ciudad.

Por último, la funcionaria aclaró que la participación de San Miguel de Tucumán en el encuentro de Río de Janeiro fue financiada íntegramente por Engagement Global, por lo que no representó gastos de traslado para la Municipalidad.