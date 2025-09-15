Secuestran más de 12 kilos de cocaína y arrestan a tres personas en Tucumán La droga estaba sujeta al cuerpo de los pasajeros, que viajaban en un colectivo con destino a Buenos Aires. Además se secuestró 53 plantas de marihuana en Lules.

El pasado domingo por la madrugada, en la localidad tucumana de 7 de Abril, efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron un colectivo de larga distancia que se dirigía a Buenos Aires. Durante el operativo, descubrieron que tres de los pasajeros —un hombre y dos mujeres— llevaban escondida una cantidad significativa de droga.

Los tres individuos, de nacionalidad boliviana, tenían la cocaína adherida a la cintura con fajas de tela, disimulada bajo sus ropas. Al revisar sus pertenencias, los agentes encontraron un total de 30 paquetes rectangulares, 10 en cada una de las fajas.

La prueba de campo Narcotest confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 12.764 gramos.

El Juzgado Federal N° 1 de Tucumán ordenó de inmediato el secuestro de la droga y la detención de los tres pasajeros, que quedaron a disposición de la justicia.

Incautan 90 kilos de hojas de coca en diferentes controles fronterizos

Ocurrió en el kilómetro 896 de la Ruta Nacional 34. Entre la jornada de este domingo y las primeras horas de este lunes, en el Puesto Fronterizo 7 de Abril se logró el secuestro de gran cantidad de mercancía contrabandeada.

MIRA TAMBIÉN El comisionado rural de El Cercado fue imputado por homicidio culposo agravado

En ambos procedimientos, los efectivos inspeccionaron transportes de encomiendas, pertenecientes a una misma empresa de logística que cruzaron el paso fronterizo en diferentes momentos. Uno de ellos provenía de la vecina provincia de Jujuy y cuando los uniformados controlaron el cargamento encontraron 5 bultos embalados que contenían un total de 40 kilos de hojas de coca en estado natural. Por otro lado, en el segundo operativo, el vehículo registrado transportaba 50 kilos de la misma sustancia repartida en 8 cajas embaladas.

Todo lo hallado fue decomisado y remitido al depósito de la Dirección General de Aduanas por infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.