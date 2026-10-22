Juicio por la muerte de Karla Robles: la querella cuestionó la declaración de Diego Zerda Tras la declaración del imputado y la incorporación de pruebas, el abogado Augusto Avellaneda, representante de la familia de la víctima, cuestionó las explicaciones sobre los mensajes eliminados y sostuvo que existió un hostigamiento desde el inicio de la relación. La defensa rechazó las acusaciones de violencia física y negó que haya existido instigación al suicidio.

El juicio por la muerte de Karla Robles tuvo una nueva jornada este miércoles, marcada por la declaración de Diego Zerda y la posterior incorporación de pruebas al debate oral. Al finalizar la audiencia, las partes expusieron sus posiciones sobre los puntos centrales del caso. Mientras la defensa cuestionó la acusación de instigación al suicidio, la querella, que representa a la familia de la víctima, puso en duda las explicaciones brindadas por el imputado.

La abogada defensora Marta Toledo se refirió a las preguntas sobre el formateo del celular y la eliminación de mensajes entre Zerda y Robles. Según explicó, el borrado de conversaciones era una práctica que se producía durante las discusiones de pareja. Sobre el formateo del dispositivo, prefirió no profundizar y argumentó que se trata de un asunto delicado que debe abordarse sin vulnerar las garantías constitucionales de su defendido.

En relación con la acusación de instigación al suicidio, Toledo sostuvo que no se acreditó que Zerda hubiera generado o reforzado en Karla la idea de quitarse la vida. También afirmó que en los chats no aparece la palabra “matate” y negó que su defendido haya ejercido violencia física contra la joven. Respecto de las denuncias previas mencionadas durante la entrevista, señaló que fueron archivadas por falta de elementos probatorios y por la ausencia de la denunciante para avanzar con las medidas correspondientes.

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Por su parte, el abogado Augusto Avellaneda, representante de la familia Robles, cuestionó la declaración del imputado y remarcó que este habría reconocido y expresado arrepentimiento por los insultos y las agresiones verbales dirigidas a Karla. El letrado sostuvo que Zerda conocía las dificultades psicológicas que atravesaba la joven y reiteró la postura de la querella sobre un presunto hostigamiento que, según afirmó, comenzó con la relación en 2021. Además, cuestionó las explicaciones del acusado sobre la eliminación de mensajes y otros aspectos vinculados con el momento de los hechos.

Avellaneda también hizo referencia a antecedentes de denuncias contra Zerda por amenazas hacia otra persona y por violencia de género, así como a sus declaraciones sobre el consumo de sustancias. Según la querella, estos elementos deben ser considerados en el análisis de la causa. Las afirmaciones de ambas partes forman parte de sus respectivas posiciones en el debate y deberán ser valoradas por el tribunal junto con las pruebas incorporadas. El juicio continuará con el desarrollo de las instancias previstas para esclarecer las circunstancias de la muerte de Karla Robles y determinar las responsabilidades que correspondan.