Municipios y comunas se sumaron al operativo de limpieza tras las inundaciones En el marco del operativo que impulsó el Gobierno de Tucumán para asistir a la comunidad de La Madrid, tras las recientes inundaciones, equipos de municipios y comunas colaboraron este sábado con tareas de limpieza y recuperación en distintos sectores de la localidad. La intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla, participó de las labores en la Escuela N°71.

La jefa municipal integró una de las comitivas que trabajó en el sector 6 del operativo. Allí, cuadrillas realizaron tareas de acondicionamiento en varias manzanas, que incluyen tres establecimientos educativos: la Escuela N°71, un jardín de infantes y una escuela especial.

En ese contexto, Mansilla explicó que el municipio de Aguilares se sumó al dispositivo coordinado por el Ministerio del Interior para colaborar con la recuperación de la zona afectada. “Por instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo estamos colaborando con el operativo para limpiar y poner en funcionamiento de nuevo a La Madrid, organizados también por el ministro de Interior, Darío Monteros. Aguilares es uno de los municipios que está colaborando. A nosotros nos toca el sector 6 y tenemos cuatro manzanas; dentro de una de las manzanas tenemos tres establecimientos educativos: esta escuela, un jardín inicial y una escuela especial que está en la esquina siguiente, que nos toca a nosotros para que nos hagamos cargo y colaboremos con la limpieza”, señaló.

La intendenta también destacó el acompañamiento de las autoridades de la institución educativa durante las tareas de recuperación. “El subdirector de esta institución está acá colaborando con nosotros para que nos guíe y está la directora también. Aquí funciona también el Instituto de Enseñanza Superior de La Madrid”, indicó.

En relación con la asistencia a los vecinos afectados, la funcionaria explicó que los equipos municipales brindaron apoyo a familias que no pueden realizar tareas pesadas y mantuvieron coordinación permanente con el sistema de salud. “Ahora la gente está sacando las cosas que no sirven y tenemos gente a disposición de los vecinos que está colaborando porque hay personas adultas y mujeres solas que no pueden hacer fuerza. Estamos trabajando en conjunto con el Siprosa, que tiene la carpa en la ruta, y le estamos mandando constantemente lo que los vecinos nos piden”, sostuvo.

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Mansilla también remarcó que el operativo permitió acompañar a las familias mientras evaluaban las pérdidas ocasionadas por el fenómeno climático. “Es un trabajo en equipo, de colaboración, y ahora van a venir las necesidades de los vecinos que están separando, viendo qué perdieron y qué pudieron rescatar de este fenómeno tan triste”, expresó.

Por su parte, el comisionado comunal de La Madrid, Héctor Soria, destacó la participación de equipos provenientes de distintos puntos de la provincia y de otras jurisdicciones.

“Los trabajos están divididos en zonas y vino a colaborar gente de todas las comunas, municipios, organizaciones sociales, voluntarios de la provincia y de algunas provincias vecinas que nos están ayudando realmente a pasar este sufrimiento que está pasando la gente de La Madrid”, afirmó.

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El funcionario también explicó que las cuadrillas avanzaron por manzanas para acompañar el regreso paulatino de los vecinos a sus viviendas. “Los vecinos están volviendo a sus casas, así que hay cuadrillas trabajando por manzanas, dando soluciones”, concluyó.

El operativo integral incluyó tareas de limpieza, asistencia sanitaria y acompañamiento a las familias afectadas, con el objetivo de acelerar la recuperación de la localidad tras el temporal.

Voluntarios y la comunidad educativa también avanzaron con la limpieza

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El vicedirector de la institución, Fabián Castro, explicó que el establecimiento sufrió daños severos en su equipamiento. Señaló que la escuela alberga a una amplia comunidad educativa y que la prioridad es recuperar el edificio para retomar las actividades.

“Estamos trabajando conjuntamente para mitigar un poco el desastre que ha dejado el agua. Esta es la Escuela 71 Primaria, que funciona en dos turnos, mañana y tarde. Además, tenemos dos salas de nivel inicial con aproximadamente 450 niños en total. Por la noche funciona el Instituto de Enseñanza Superior de La Madrid”, expresó.

En ese sentido, describió la magnitud de los daños provocados por la inundación y el inicio de las tareas de recuperación. “Las pérdidas son totales. El Gobierno está diciendo presente. Desde el Ministerio de Educación se comunicaron para que se abra la escuela y comenzar con la limpieza. Hoy es sábado, pero estamos trabajando porque la idea es levantarnos y reconstruir todo”, afirmó.

El directivo también explicó que las condiciones actuales del edificio impiden el dictado normal de clases. “Por la humedad que hay es imposible que haya clases presenciales”, indicó.

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La asistencia también llegó desde otras localidades. Un grupo de voluntarios de Ranchillos se sumó a los operativos de ayuda para colaborar con los vecinos que sufrieron las consecuencias del temporal.

Uno de ellos, Gustavo Perea, relató el trabajo solidario que realizaron desde temprano junto a otros colaboradores. “Venimos de la comuna de Ranchillos con un grupo de compañeros. Nos convocamos a las seis de la mañana para venir a colaborar con la gente de La Madrid. Sacamos mucho barro de las casas y seguimos trabajando para ayudar a los vecinos”, señaló.

Los habitantes del municipio destacaron el acompañamiento recibido durante la emergencia. La vecina Eli Juárez agradeció el apoyo de instituciones, voluntarios y autoridades que brindaron asistencia tras el temporal.

“Estoy muy agradecida con la gente que nos brindó su ayuda. Vinieron personas de El Cadillal y el delegado comunal del lugar. Somos tres mujeres que vivimos acá y nos resulta muy difícil”, expresó.

Luego subrayó el acompañamiento recibido en medio de la emergencia. “Gracias por la ayuda brindada por muchísimas personas de diferentes lugares, que tuvieron la amabilidad de ayudarnos y de acompañarnos en este difícil momento. El Estado provincial estuvo presente en todo momento”, afirmó.

En paralelo, distintas organizaciones sociales y religiosas también dispusieron espacios para recibir donaciones y asistir a los damnificados. El pastor Martín Coronel, de la Iglesia del Movimiento Cristiano El Misionero, explicó que la comunidad organizó un centro de ayuda para recibir a las familias afectadas.

“Estamos acomodando y refaccionando el lugar. La ayuda está llegando de a poco. Con los chicos estamos acondicionando la iglesia para guardar ropa y mercadería, y para que la gente venga a buscar asistencia. También estamos hospedando personas”, sostuvo.

Finalmente, el pastor resaltó la solidaridad que surgió entre los habitantes de la zona tras el temporal. “Hay mucha gente buena. Este pueblo tiene una gran historia de solidaridad”, destacó.

Fuente Comunicación Tucumán