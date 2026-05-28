Tucumán: gendarmes descubrieron cápsulas de cocaína en envases de shampoo Los uniformados visualizaron en la pantalla del escáner la presencia de las dosis del estupefaciente. Además, una ciudadana involucrada en el hecho, manifestó haber ingerido 37 cápsulas, por lo que fue trasladada a un hospital local para su asistencia médica bajo custodia.

Efectivos pertenecientes al Grupo “Burruyacú”, dependiente del Escuadrón 55 “Tucumán”, detuvieron la marcha de un ómnibus de larga distancia que realizaba el itinerario San Salvador de Jujuy – Liniers (Buenos Aires), a la altura del kilómetro 896 de la Ruta Nacional N° 34.

Al momento de la inspección física sobre el equipaje de los pasajeros, los uniformados detectaron que una ciudadana trasladaba tres recipientes de productos lácteos, dos de shampoo y uno de toallas húmedas.

Mediante el uso de un escáner portátil, los gendarmes constataron anomalías en los envases que no coincidían con la el producto que debería contener cada recipiente.

Eso derivó en el hallazgo de 140 cápsulas que estaban embutidas entre el contenido de cada envase de plástico.

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Inmediatamente, la involucrada manifestó haber ingerido más cápsulas de similares características, poniendo en riesgo inminente su salud.

Ante la emergencia médica, el personal de la Fuerza coordinó su traslado en ambulancia al Hospital “Zenón Santillán” de San Miguel de Tucumán, donde los estudios radiográficos arrojaron resultado positivo para cuerpos extraños, iniciándose una evacuación controlada de otras 37 cápsulas.

Se realizó la prueba de campo Narcotest sobre las 177 dosis halladas, la cual arrojó resultado positivo para cocaína con un peso total de 2 kilos 36 gramos.

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El Magistrado Interviniente ordenó la detención de la involucrada, como así también el secuestro de la droga y demás elementos de interés para la causa.