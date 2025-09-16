Señales de reactivación
-
Obras habitacionales en marcha. Se han impulsado múltiples proyectos provinciales, como el Procrear II, que prevé casi 3.000 viviendas, junto con más de 1.400 lotes con infraestructura.
-
Manantial Sur es otro proyecto emblemático: la primera etapa contempla la construcción de 572 viviendas y 22 locales comerciales, en un desarrollo integral que incluirá lotes, espacios públicos, etc.
-
Reactivación de viviendas con financiamiento provincial. En junio de 2025, el gobierno anunció la construcción de 1.700 viviendas financiadas con recursos provinciales, aun cuando reconocen que faltan aportes nacionales para infraestructura.
Obstáculos persistentes
-
Crédito hipotecario desigual. Aunque hay expectativa con los nuevos créditos, las condiciones —tasas, plazos, requisitos— siguen siendo un obstáculo para muchos.
-
Dolor de valuaciones fiscales e impuestos. El impuesto inmobiliario fue objeto de ajustes: en 2024/2025, valoraciones fiscales aumentaron, lo que impacta costos fiscales para propietarios. Se prepara la creación del Observatorio del Mercado Inmobiliario de Tucumán (Omituc) para actualizar valuaciones tras décadas sin revalúo.
-
Distorsiones por la inflación, el dólar y la falta de referencia clara de precios. Según los actores del sector inmobiliario, cada vez que el dólar sube con fuerza, la actividad se ralentiza porque los inmuebles pierden competitividad o su precio se vuelve incierto. Además, los reajustes de precios no siempre acompañan los aumentos de costos y salarios.
Efecto del calendario electoral
-
Decisiones en espera. Frente a elecciones nacionales legislativas y provinciales, muchos compradores, vendedores, desarrolladores prefieren esperar señales políticas claras: quién gobernará, qué políticas económicas aplicará, cómo se normalizarán variables como el dólar, tasas de interés, inflación. Esto retrasa operaciones grandes.
-
Expectativas de políticas públicas. Muchos actores confían en que tras los comicios, si hay estabilidad, puedan liberarse con mayor velocidad créditos, terminar trámites de infraestructura para loteos, acelerar obras habitacionales.
Lo que se avecina
Si bien el panorama no permite prever una explosión de actividad inmobiliaria inmediata, Tucumán podría experimentar:
-
un repunte posterior a octubre, si los resultados electorales generan confianza, hay definiciones claras respecto a políticas de vivienda, crédito y tasas;
-
presión para ajustar los impuestos inmobiliarios; la puesta en marcha del observatorio podría traer valuaciones más acordes al mercado y, por ende, mayores cargas fiscales para muchos propietarios;
-
mayor heterogeneidad en el mercado: mientras los proyectos públicos e institucionales podrían acelerar (viviendas sociales, loteos con servicios), el mercado privado dependerá fuertemente de la confianza del inversor y del acceso al crédito.