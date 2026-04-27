Tucumán se convierte en la primera provincia productora de café de la Argentina El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó la firma de un convenio entre la Provincia y Cabrales S.A., en el marco de la política de diversificación productiva que impulsa el Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán.

En Casa de Gobierno se firmó un acuerdo de cooperación y asistencia recíproca entre la Provincia de Tucumán y la empresa Cabrales S.A., destinado a consolidar el desarrollo de la cadena productiva del café en territorio tucumano.

El acto fue encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, junto al ministro de Economía, Daniel Abad; el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el vicepresidente del IDEP, Juan Casañas; la senadora nacional Beatriz Ávila; el director ejecutivo del organismo, Maximiliano Martínez; y el presidente de Cabrales S.A., Martín Cabrales.

“Hoy se ha firmado un convenio muy importante entre una empresa privada, como Café Cabrales, y el Gobierno de la Provincia”, señaló el gobernador Osvaldo Jaldo, al subrayar el valor del trabajo conjunto y la importancia del acuerdo firmado.

En ese marco, explicó el sentido de la política productiva provincial: “Todo esto tiene que ver con el trabajo articulado entre el Estado público provincial y la actividad privada. Nosotros dependemos de nuestras economías regionales y vamos buscando diversificar actividades de acuerdo a nuestras tierras, nuestros climas y nuestros productores”.

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Asimismo, puso en valor el perfil del sector productivo tucumano: “Tenemos productores con mucha vocación, con esfuerzo y con ganas de superarse y diversificar sus actividades”.

Jaldo destacó el potencial de la nueva actividad: “Tucumán es una de las primeras provincias que está avanzando con las plantaciones de café. En la Argentina prácticamente se importa el 100% del café, por lo que este desarrollo abre una oportunidad importante”.

En relación al convenio, precisó su alcance productivo y comercial: “Hemos firmado un convenio de colaboración y reciprocidad mutua. El productor que se dedique a esta actividad tendrá asegurada la comercialización, que es una de las etapas más complejas en el contexto económico actual”.

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El Mandatario también resaltó el impacto económico y social de la iniciativa: “El café es una actividad que genera mucha mano de obra en todo su proceso, desde la plantación hasta la industrialización y la comercialización. Tucumán no tiene minería ni petróleo, pero sí tiene clima, tierra y gente emprendedora. Este es un paso importante para seguir generando oportunidades y que los tucumanos vivan cada día un poco mejor”.

Finalmente, agradeció a la empresa participante: “Quiero agradecer a la empresa Cabrales por estar en Tucumán y por acompañar este proceso de diversificación productiva. Es un orgullo firmar un acuerdo con una firma líder y de tanto prestigio”.

Y agregó: “Estamos tomando decisiones que no solo fortalecen al sector productivo, sino que también generan puestos de trabajo genuinos. El desafío de la Argentina es crear empleo, y el Estado debe articular con el sector privado para lograrlo. No solo producimos, sino que también garantizamos la comercialización. Eso es clave en el contexto actual”.

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Por su parte, el ministro de Economía, Daniel Abad, resaltó el carácter estratégico de la iniciativa del Primer Mandatario: “Tucumán pasa a ser pionera en la producción de café en la Argentina. Esto significa diversificación, sustitución de importaciones y más empleo”. Asimismo, indicó que “el acuerdo permite garantizar la cadena de comercialización con una empresa de más de 80 años de trayectoria, lo que da previsibilidad al sector”.

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El presidente de Cabrales S.A., Martín Cabrales, valoró la decisión del gobernador Jaldo de impulsar el proyecto como política de Estado. “Tucumán es la primera provincia que toma esto como política de Estado. Ya hicimos pruebas y el café tucumano tiene una calidad muy buena”, afirmó.

“El café tucumano va a ser como el Malbec argentino, una producción con identidad propia y gran proyección. Ya realizamos pruebas y el resultado es muy bueno, lo que abre una expectativa muy alentadora para su desarrollo y posicionamiento en el mercado”, resaltó Cabrales.

En relación al impacto productivo, sostuvo: “El café es un cultivo intensivo en mano de obra. Esto va a generar trabajo en toda la cadena productiva”, y agregó que “la provincia tiene condiciones naturales y una visión estratégica que permiten proyectar un café de calidad internacional”.