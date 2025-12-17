Un grupo de pescadores encontró un cuerpo en el Río Colorado Se llevarán a cabo las medidas investigativas para intentar establecer su identidad.

El suceso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, quien fue representado por el coordinador Luis Macedo en la supervisión de las diferentes tareas investigativas que fueron llevadas a cabo durante la mañana de este miércoles 17 de diciembre en el lugar donde fueron encontrados los restos.

De acuerdo a las fuentes investigativas, en la jornada de ayer, unos pescadores dieron aviso al personal policial sobre la presencia de un cuerpo en un islote ubicado en el río Colorado, Leales. Las autoridades policiales informaron de la novedad a la UFI interviniente, desde la cual se dispuso un llevar a cabo una intervención a primera hora de esta mañana.

Según se pudo establecer, personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y de la Policía Lacustre se internaron en el río hasta el sector en el que se hallaba el cuerpo, desde donde fue llevado hasta la orilla, iniciando los profesionales del Cuerpo Médico Forense (CMF) llevaron adelante el reconocimiento médico correspondiente.

Posteriormente, los restos fueron trasladados hasta la Morgue del Poder Judicial donde se llevará a cabo las medidas pertinentes para establecer su identidad.

MIRA TAMBIÉN Acordaron el horario de atención del comercio durante las fiestas

Los investigadores indicaron que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que en principio no se pudo determinar su género.