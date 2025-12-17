Osvaldo Jaldo: Jaldo: “solo votaremos en contra de la derogación de discapacidad y fondos educativos” El Gobernador señaló que acompañarán la ley en su totalidad salvo el artículo 75 donde el bloque Independencia votará en contra, porque siempre estuvieron a favor de la emergencia en discapacidad y de los fondos educativos.

El gobernador Osvaldo Jaldo aclaró la posición del bloque Independencia frente al proyecto del Presupuesto Nacional 2026 y explicó: “En el artículo 75 del dictamen de mayoría, el bloque Independencia va a votar en contra, a favor de la discapacidad y a favor de los fondos educativos”, en el marco del debate parlamentario de hoy sobre la ley enviada por el Poder Ejecutivo Nacional.

Jaldo recordó que el bloque (ahora integrado por Mansilla, Javier Noguera y Gladys Medina) ya había acompañado con su voto ambas normas en instancias anteriores y ratificó esa posición en el debate del Presupuesto 2026. “Ya hemos votado (a favor de) la ley de emergencia en discapacidad y el financiamiento educativo. Hoy lo vamos a volver a hacer”, sostuvo.

A su vez, el gobernador señaló que la postura adoptada respondió a una definición política clara y negó interpretaciones que pusieron en duda el compromiso del bloque con esas políticas públicas. “Con esto quiero dejar totalmente aclaradas estas versiones. Algunos creen que seguimos en proceso electoral y dicen lo que no corresponde. Nosotros acompañamos la emergencia en discapacidad y el financiamiento educativo y lo volvimos a hacer”, concluyó.

De esta manera, el bloque Independencia fijó una posición institucional que combinó el acompañamiento general al Presupuesto Nacional 2026 con disidencias explícitas en artículos vinculados a la protección de la discapacidad y al sostenimiento del financiamiento de la educación pública, desde un rol activo en las comisiones clave del Congreso de la Nación.

El mandatario precisó el rol institucional que ocupó el bloque en ambas cámaras y contextualizó la decisión política adoptada en el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En ese sentido, destacó la presencia del espacio en las comisiones estratégicas del Parlamento, ámbito donde se definieron las principales normas de contenido económico y financiero.

“El rol que ha tenido el bloque Independencia es importante. Hemos logrado poner representantes en las comisiones más importantes, tanto de diputados como de senadores”, expresó Jaldo. Detalló que, pese a contar con tres diputados nacionales, “el bloque integró la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, mientras que en el Senado tuvo representación a través de la senadora Beatriz Ávila en la Comisión de Hacienda y Presupuesto”.

Según explicó, se trató de comisiones por las que “pasan todas las leyes que tienen que ver con lo económico, lo presupuestario, lo financiero, la macroeconomía, la microeconomía y las leyes tributarias”. En ese marco, señaló que el bloque asumió un rol institucional acorde a la responsabilidad de representación parlamentaria.

El gobernador indicó que el dictamen de mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados se emitió el día previo a la sesión convocada para tratar el Presupuesto 2026. En ese dictamen, la diputada Elia Fernández de Mansilla, representante del bloque Independencia en la comisión, votó en disidencia.

“Nuestra representante votó en disidencia en el dictamen de mayoría. Acompañamos el dictamen porque la Nación tiene que tener un presupuesto. Ya hace dos años que el Gobierno nacional no tiene presupuesto y no puede seguir sin él”, afirmó Jaldo. Aclaró que el acompañamiento se realizó con disidencias puntuales que el bloque sostuvo tanto en Diputados como en el tratamiento posterior en el Senado.

El mandatario precisó que la disidencia se centró en los artículos 65 y 75 del proyecto, que dispusieron la derogación de la Ley N.º 27.973 de emergencia en discapacidad y de la Ley N.º 27.795 de financiamiento educativo. Sobre ese punto, fue categórico: “En el artículo 75 del dictamen de mayoría, el bloque Independencia va a votar en contra, a favor de la discapacidad y a favor de los fondos educativos”.

Fuente Comunicación Tucumán