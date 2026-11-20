Habló la tía de la joven asesinada en Lastenia Sara Josefina Salazar, de 35 años, reveló que su ex pareja, Carlos Oscar Gonzalo, la acosaba desde su separación y habría creído que era ella quien dormía junto a su hijo. Tras enterarse de que mató a María Belén Soria, el hombre se quitó la vida en el ingenio Marapa.

La estremecedora frase que repitió entre lágrimas la dueña de la vivienda al llegar a la escena del crimen terminó de orientar la pesquisa detrás del asesinato ocurrido en la madrugada del jueves en Lastenia: “Vino por mí, vino por mí”. Con ese testimonio, Sara Josefina Salazar aportó una pista clave sobre el móvil del brutal ataque en el que fue ejecutada de un mazazo su sobrina, María Belén Soria de 27 años, mientras cuidaba a sus primos pequeños.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la División Homicidios —encabezada por los comisarios Susana Monteros, Diego Bernachi y Miguel Carabajal— bajo las directivas del fiscal Carlos Sale, el hecho se desencadenó alrededor de las 5:00 de la mañana. Salazar se encontraba en un hospital cuidando a otra sobrina que había sido atropellada el fin de semana, por lo que Soria se había quedado a dormir en su domicilio para cuidar a los dos hijos menores de la mujer.

Al advertir que las aberturas de la casa no habían sido forzadas y que los niños no habían podido identificar al agresor, los pesquisas recibieron el relato clave de Salazar, quien apuntó directamente contra su ex esposo, Carlos Oscar Gonzalo, de quien estaba separada hacía dos años.

Celos enfermizos, espionaje y la hipótesis de un ataque por confusión

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Según declaró la mujer ante las autoridades, Gonzalo jamás aceptó el fin de la pareja e incluso le había regalado un teléfono celular al que le instaló aplicaciones ocultas para espiar sus mensajes y rastrear sus movimientos: “Sabíamos que se habían separado y que él quería volver a toda costa. Ella no quería saber nada, pero no lo denunciaba porque pensaba que podría ponerse peor. Era un enfermo de los celos”, relató María Luisa de Rodríguez, amiga de Salazar.

La noche previa al crimen, el miércoles a las 20:00, el hombre se había presentado en el hospital para recriminarle su conducta y advertirle que luego iría a su casa, tras consultar a familiares para asegurarse de que ella no pasaría la noche en el centro de salud. Según la hipótesis que sostiene Salazar, al ingresar a la habitación matrimonial —donde ella solía dormir junto a su hijo pequeño—, el atacante no habría advertido que quien descansaba allí era su sobrina y no su ex pareja, ejecutándole un mortal mazazo en la cabeza.

El desenlace fatal en el ingenio Marapa y las cifras en Tucumán

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Esa línea investigativa cobró fuerza con el desenlace posterior. Cuando la madre del sospechoso lo llamó por teléfono para avisarle que habían asesinado a una joven en la casa de su ex mujer y pedirle que regresara urgente por los niños, Gonzalo respondió que estaba por ingresar a su puesto de trabajo en el ingenio Marapa, en el sur tucumano, y cortó la comunicación.

Minutos después, cuando una comisión de la Brigada de Investigaciones Sur al mando del comisario Carlos Díaz arribó a la planta fabril para entrevistarlo por orden del fiscal Sale, les informaron que el hombre se había trepado a una chimenea y se había arrojado al vacío. Los investigadores manejan la hipótesis de que, al enterarse de que habría matado a una persona distinta de aquella a la que pretendía atacar, decidió quitarse la vida.

Con el crimen de María Belén Soria, Tucumán contabiliza nueve femicidios en lo que va de 2026 —igualando la cifra registrada durante todo el año anterior—, consolidándose como el segundo móvil de muertes violentas en la provincia detrás de los hechos vinculados al narcotráfico.

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Fuente Los Primeros