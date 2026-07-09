Victoria Villarruel destacó el federalismo en Tucumán Luego de participar junto al gobernador Osvaldo Jaldo del izamiento de la Bandera Nacional en Plaza Independencia y del Solemne Tedeum en la Catedral de Tucumán, la vicepresidenta de la Nación reafirmó la importancia de fortalecer el federalismo, valoró la hospitalidad del pueblo tucumano y convocó a trabajar por la unidad de los argentinos.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, acompañó este miércoles al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, en el izamiento de la Enseña Nacional en el mástil de Plaza Independencia y en el Solemne Tedeum celebrado en la Catedral de Tucumán, en el marco de los actos oficiales por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina.

“Estoy muy feliz de haber contado con la invitación del gobernador de la provincia de Tucumán para acompañar hoy los actos y ayer la vigilia, junto al Gobierno nacional y a los gobernadores, en el 210 aniversario de nuestra Independencia”, afirmó.

La vicepresidenta destacó además el recibimiento brindado por las autoridades y por el pueblo tucumano. “El recibimiento de Jaldo ha sido hospitalario, como son los tucumanos, que son generosos y ponen todo de sí para que una se sienta cómoda. Estoy muy contenta por el recibimiento y por haber podido conversar con las distintas autoridades nacionales y provinciales”, señaló.

Asimismo, remarcó que durante su visita compartió la jornada con senadores nacionales e intendentes de los 19 municipios de la provincia, y anticipó su participación en el tradicional desfile cívico-militar.

“Ha sido una jornada muy grata y ahora vamos a estar en el desfile, donde se va a mostrar lo mejor de Tucumán. Voy a acompañarlo hasta el último que desfile”, expresó.

En sus declaraciones, Villarruel puso especial énfasis en la necesidad de consolidar un verdadero federalismo. “Veo muy importante que tengamos un real federalismo en la República Argentina. La República Argentina no es la ciudad de Buenos Aires, es todo el país, y esto es muestra de eso. Por eso es tan importante que las autoridades nacionales recorran las distintas provincias, conozcan sus problemáticas y hagan hincapié en los valores que hicieron grande a la República Argentina”, sostuvo.

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También dedicó un mensaje de agradecimiento a la provincia. “Mi agradecimiento al gobernador Osvaldo Jaldo y la alegría de estar siempre en Tucumán, que también es mi tierra. Feliz Día de la Patria para todos los tucumanos”, manifestó.

Finalmente, Villarruel convocó a fortalecer la solidaridad y la unidad entre los argentinos. “Tenemos que mirar a los más desfavorecidos, a los discapacitados, a los jubilados, a los niños y a quienes hoy están pasando estrechez económica. Argentina se levanta uno al lado del otro”, afirmó.

Fuente Comunicación Tucumán