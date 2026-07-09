Osvaldo Jaldo y Victoria Villarruel participaron del Solemne Tedeum En el marco del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, el gobernador Osvaldo Jaldo participó del Solemne Tedeum en la Catedral de Tucumán, donde el Arzobispo Carlos Sánchez convocó a fortalecer la unidad, el diálogo y el compromiso con el bien común como pilares para el futuro del país.

El gobernador Osvaldo Jaldo participó del Solemne Tedeum por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, que se celebró en la Catedral Nuestra Señora de la Encarnación de San Miguel de Tucumán. La ceremonia religiosa contó con la presencia de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y fue presidida por el Arzobispo de Tucumán, Monseñor Carlos Sánchez.

También participaron el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el vicepresidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón; las senadoras nacionales, Sandra Mendoza y Beatriz Ávila; las diputadas nacionales, Gladys Medina y Elia Fernández de Mansilla; el ministro Público Fiscal, Edmundo Giménez; la intendenta de Alderetes, Graciela Gutiérrez; y el presidente del Concejo Deliberante de la Capital, Fernando Juri.

Los ministros del Poder Ejecutivo: Daniel Abad (Economía y Producción), Regino Amado (Gobierno y Justicia), Susana Montaldo (Educación), Luis Medina Ruiz (Salud Pública), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), Marcelo Nazur (Obras, Infraestructura y Transporte Público), Federico Masso (Desarrollo Social); el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; y la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls.

Durante la homilía, Sánchez recordó el legado de los congresales de 1816 y sostuvo que el desafío actual será construir una Nación inspirada en los mismos valores que dieron origen a la Independencia. En ese sentido, llamó a fortalecer la verdad, la justicia y el compromiso con los sectores más vulnerables.

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Al comenzar su mensaje, el Arzobispo destacó el significado histórico de la fecha y expresó: “Hace 210 años los Congresales de las Provincias Unidas del Río de la Plata, reunidos aquí en Tucumán, después de varios meses de deliberaciones y discusiones sobre el grande, augusto y sagrado objeto de la Independencia de los pueblos que lo forman, declararon la Independencia; tantas veces reclamada por San Martín, suplicada por Belgrano hasta las lágrimas y tan querida por todo el Pueblo”.

En otro tramo de su reflexión, Sánchez afirmó que la identidad nacional deberá sostenerse sobre valores permanentes y pidió renovar el compromiso colectivo. “Le suplicamos a Jesucristo, Señor de la Historia, que nos dé su gracia y bendición para que seamos una Nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común; para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando”.

El Arzobispo también vinculó el mensaje del Evangelio con los desafíos sociales del presente y señaló que la respuesta a las dificultades exigirá cercanía, solidaridad y responsabilidad compartida. En ese marco, recordó el llamado de la Iglesia a consolidar una democracia con inclusión.

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Al referirse a la construcción de consensos, manifestó: “Luchemos juntos, aunemos los esfuerzos, no nos enfrentemos entre hermanos. Maduremos en nuestros ámbitos la cultura del encuentro, propiciemos el diálogo, la paz y el bien de todos. Evitemos las palabras que humillan o enfrentan. Optemos por la claridad que ilumina y la franqueza que abre caminos”.

Asimismo, incorporó las enseñanzas recientes del papa León XIV sobre el impacto de la inteligencia artificial y planteó que el progreso deberá colocar siempre a la persona en el centro de las decisiones. Consideró que cada sector de la sociedad tendrá la responsabilidad de aportar al desarrollo con justicia, solidaridad y respeto por la dignidad humana.

En el tramo final de la homilía, el Arzobispo convocó a renovar el compromiso ciudadano con esperanza y perseverancia. “No temamos ensuciarnos las manos en la construcción de una Patria más fraterna. Pongamos nuestras capacidades al servicio del bien común, desde el lugar que cada uno tiene, en la familia, en el barrio, en el trabajo, en la escuela, en las grandes o pequeñas responsabilidades”.

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En otro tramo de la celebración, representantes de los diferentes cultos que se profesan en Argentina leyeron una oración interreligiosa, rogando por el don de la justicia y la paz para el pueblo argentino. La lectura estuvo a cargo del Arzobispo de Tucumán y su Obispo auxiliar, monseñor Roberto Ferrari, por la Iglesia Católica Apostólica Romana; del R.P. Arcipreste Juan Manuel Alurralde, de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía; del Rabino Salomón Nussbaum, por la Kheilá de Tucumán; del Profesor René Ahmed, por la Asociación Cultural y Culto Pan Islámica; de Fernando Galíndez, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días; para mostrar que la vivencia profunda de los valores de la fe no constitutye un factor de división, sino un factor de dialogo y paz.

Finalmente, Sánchez recordó el papel del Estado en la búsqueda del bien común y convocó a que las decisiones públicas mantengan como prioridad a las personas, especialmente a quienes más lo necesitan. También pidió que la Casa Histórica continúe como símbolo de unidad nacional y que el aniversario de la Independencia renueve el compromiso de todos los argentinos con una patria más fraterna, justa y solidaria.

Fuente Comunicación Tucumán