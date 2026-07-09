La intendenta Rossana Chahla cuestionó el discurso de Javier Milei Sostuvo que las políticas económicas del Gobierno nacional aún no se reflejan en la vida cotidiana de las familias. Además, destacó la convocatoria de los actos en la provincia.

En la antesala de los actos oficiales por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, se refirió al discurso que el presidente Javier Milei brindó anoche durante la vigilia del 9 de Julio y dejó una mirada crítica sobre el impacto del denominado pacto fiscal impulsado por el Gobierno nacional.

“Escuché con mucha atención el discurso de nuestro Presidente sobre el pacto fiscal firmado en 2024. Yo creo que el pacto fiscal no llegó al bolsillo de la gente ni a las casas de las familias”, afirmó la jefa municipal al ser consultada por la prensa.

Las declaraciones fueron realizadas antes del inicio del izamiento de la bandera y el Solemne Tedeum, en una plaza Independencia colmada de vecinos y turistas que participaron del tradicional chocolate patrio y de los festejos por la fecha patria. Durante la entrevista, Chahla también reflexionó sobre el significado del 9 de Julio y señaló que el principal legado de los congresales de 1816 fue su capacidad para alcanzar consensos pese a las diferencias.

“Tenemos que recuperar su pasión por la patria, su valentía y, sobre todo, su perseverancia. No frustrarnos ante lo mínimo como hacemos ahora”, expresó.

MIRA TAMBIÉN Victoria Villarruel destacó el federalismo en Tucumán

En ese sentido, recordó la inauguración del Paseo de los Congresales, una propuesta impulsada por el municipio para poner en valor a los protagonistas de la Declaración de la Independencia.

“Muchas veces hablamos de los congresales, pero eran personas que venían de distintos lugares, con ideas distintas y con compromiso. Se pusieron de acuerdo y dijeron: ‘Hasta acá llegamos’. Esa fue la decisión de defender la patria”, remarcó.

Respaldo a Jaldo

MIRA TAMBIÉN Osvaldo Jaldo y Victoria Villarruel participaron del Solemne Tedeum

La intendenta también destacó la convocatoria realizada por el gobernador Osvaldo Jaldo para la vigilia del 8 de Julio, que reunió a gobernadores, intendentes y dirigentes de diferentes espacios políticos. “El respeto que he visto de los gobernadores, a pesar de pertenecer a distintos espacios políticos, y la respuesta a la convocatoria de nuestro gobernador hablan muy bien de él”, sostuvo.

Según Chahla, la masiva presencia de mandatarios provinciales y jefes comunales reflejó la importancia institucional de los festejos en Tucumán. “Fue una noche que necesitábamos”, resumió.

“La democracia hay que defenderla todos los días”

En otro tramo de sus declaraciones, la intendenta vinculó los valores de la Independencia con los desafíos actuales y llamó a fortalecer la democracia mediante políticas de inclusión. “La democracia no viene y se queda. La democracia hay que defenderla día a día”, afirmó.

MIRA TAMBIÉN Villarruel y Jaldo presidieron el tradicional izamiento de la bandera nacional en la Plaza Independencia

Para la jefa municipal, ese compromiso implica garantizar derechos básicos para toda la población. “Cuando una familia tiene dificultades, cuando no le llega el agua o el gas, cuando faltan medicamentos o educación, la democracia que nosotros queremos es con todos adentro, con inclusión y accesibilidad para todos”, señaló.

“Hay que poner la cara”

Finalmente, Chahla consideró que el desafío de los dirigentes actuales es actuar con decisión, incluso cuando ello implique asumir costos políticos. “Uno tiene que poner la cara y tener un objetivo común. A veces eso tiene un costo político que muchos no quieren pagar. Nosotros debemos tener la tranquilidad de que el camino elegido es el correcto y hacer las cosas con transparencia, participación ciudadana y escuchando a los vecinos”, concluyó.

MIRA TAMBIÉN Jaldo recibió a la vicepresidenta Victoria Villarruel en la Casa de Gobierno

Fuente La Gaceta