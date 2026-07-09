Javier Milei participa del Tedeum por el 9 de Julio junto a su Gabinete El presidente asiste a la tradicional ceremonia religiosa en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires en un contexto de recambio dentro del equipo oficialista, con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier

Luego de encabezar los actos centrales de la vigilia patria en la Casa Histórica de la Independencia en Tucumán, el presidente Javier Milei regresó a la Ciudad de Buenos Aires para presidir el tradicional Tedeum del 9 de julio en la Catedral Metropolitana.

El evento repite la tradicional postal patria con la caminata del mandatario y sus ministros desde la Casa Rosada hacia el templo católico. El servicio religioso está a cargo del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, de quien se espera una homilía centrada en la superación de las divisiones políticas y el foco en los sectores socialmente más vulnerables, como sucedió el pasado 25 de mayo.

Esta ceremonia religiosa llega además en un contexto de recambio dentro del equipo oficialista, con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier. Y en medio de los esfuerzos del Ejecutivo por afianzar lazos institucionales con la Iglesia, de cara a una posible visita del Papa León XIV en noviembre próximo y con el impulso de la ley sobre ludopatía, que tanto preocupa a los sectores eclesiásticos.

Previo al Tedeum, la atención política se concentró en la medianoche tucumana. En el marco de la celebración del aniversario número 210 de la declaración de la independencia nacional, el Gobierno desplegó una amplia convocatoria, con la asistencia de una docena de gobernadores alineados con la agenda de reformas, entre ellos el mandatario anfitrión Osvaldo Jaldo, Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Raúl Jalil (Catamarca).

En el plano interno, los focos también estuvieron puestos en la asistencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien confirmó su presencia en los actos del norte del país tras los últimos cortocircuitos institucionales en el Día de la Bandera.

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