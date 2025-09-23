Virgen de la Merced: cronograma de la festividad religiosa La tradicional Fiesta de la Virgen de la Merced, Patrona de Tucumán, tendrá su punto central este miércoles 24 de septiembre, aunque las celebraciones comenzaron semanas atrás.

El 15 de agosto se bajó la imagen de su camarín y, desde entonces, la Virgen peregrina visita distintas comunidades de la arquidiócesis. Durante la novena en su Santuario, se suman también gestos de caridad y solidaridad hacia los más necesitados.

El 23 de septiembre, al mediodía, se realizó la solemne vestición de la Virgen en la Basílica. En esa breve ceremonia se le colocaron los atributos que lucirá en la fiesta: la banda y la faja de generala, el bastón de mando entregado por el general Belgrano y la corona pontificia.

La jornada central comienza a la medianoche del 24, con un homenaje de las agrupaciones gauchas tradicionalistas, quienes participan con trajes de gala, el canto del Himno Nacional y el repique de campanas.

Durante la mañana se celebrarán Misas y, a las 12 horas, la imagen de la Virgen será trasladada a la Comunidad de las Hermanas Esclavas, ubicada en calle Alberdi al 500, sitio histórico de la Batalla de Tucumán.

Por la tarde, a partir de las 16.30, se desarrollará en la plaza Belgrano un acto cívico, militar y religioso en memoria de aquella gesta. Posteriormente, la Virgen será llevada en procesión por las calles Juan Bautista Alberdi y 24 de Septiembre, hasta llegar a la plaza Independencia, donde culminarán las celebraciones.

La fiesta de la Virgen de la Merced es una de las expresiones más significativas de fe en la provincia, transmitida de generación en generación desde 1687.