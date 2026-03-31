La Escuela Comercio Teniente Benjamín Matienzo de La Madrid recibió mobiliarios Autoridades del Ministerio de Educación, entregaron mobiliarios en La Madrid para poner en condiciones las escuelas de la zona. Se entregaron 70 bancos y 70 pupitres. En los próximos días recibirán otras escuelas.

La escuela comparte edificio con el CEJA La Madrid, cuenta con una matrícula de 270 alumnos en 12 divisiones. Tiene comedor con Desayuno y almuerzo con elaboración propia.

Fabrizio Chincarini, integrante del equipo de Infraetructura del Ministerio de Educación, explicó: “en el día de hoy nos presentamos en la localidad de La Madrid, hemos estado trabajando en la Escuela Primaria N°71, Provincia de Jujuy, en la cual hemos estado realizando trabajos de limpeza, acondicionamiento del establecimiento y en la Escuela Secundaria Comercio Benjamín Matienzo también de La Madrid donde han recibido 70 mobiliarios nuevos para los chicos y se está realizando tareas en la Escuela Especial. Desde la semana pasada estamos trabajando para tratar de acondicionar lo más rápido posible para que pronto se normalice la actividad escolar de toda la comunidad. Mañana vamos a entregar en la primaria y en la Escuela Especial, no tan solo pupitres y bancos, también pizarrón y armarios nuevos”.

Silvia Llevar, secretaria de la Escuela de Comercio Teniente Benjamín Matienzo, añadió: “hoy estamos recibiendo mobiliarios que llegan desde bienes patrimoniales, del Ministerio de Educación, luego de la vista del personal de la oficina de infraestructura la semana pasada. Esto es una gran alegría para toda la comunidad”.