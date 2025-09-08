Banco Macro suma un nuevo cajero automático en la ciudad de La Cocha Banco Macro inauguró un flamante ATM neutral en la terminal de ómnibus Néstor Kirchner en la ciudad de La Cocha, ubicado en San Martín Sur y Av. Belgrano.

Este cajero automático está disponible las 24 horas, sumándose a los 278 cajeros automáticos que la entidad posee en la provincia de Tucumán, con el objetivo de mejorar el acceso a los servicios bancarios y brindar mayor comodidad a los clientes y usuarios.

El acto de inauguración contó con la presencia de la Intendenta de la Ciudad, Gabriela Rodríguez, autoridades del Municipio y el gerente divisional de Banco Macro, Fernando Tabora, entre otros.

Este nuevo equipo permitirá a los vecinos de la ciudad y alrededores realizar las siguientes

operaciones:

– Extracciones de dinero en efectivo.

– Consulta de saldos y últimos movimientos.

– Constancia de CBU.

– Transferencias vía CBU.

– Recargas de celular.

– Pago de servicios.

– Pago de Tarjetas de Crédito y préstamos.

– Retirar dinero sin tarjeta de débito.

– Obtener comprobante de pago previsional.

– Gestionar altas o desbloqueos de la clave del Centro de Atención Telefónica, Banca Internet o la APP Macro.

En Banco Macro se trabaja para que la inclusión financiera sea una realidad, por este motivo se lleva adelante en forma responsable el plan de acción apalancado en nuevas tecnologías y nuevas herramientas que vuelven más eficiente y segura la atención hacia nuestros clientes.

Con esta inauguración, Banco Macro no sólo crece y se amplía, sino que también continúa modernizando sus equipos a lo largo de todo el país, reafirmando su compromiso con la innovación y la mejora continua.

Banco Macro tiene el 79% de sus sedes en el interior del país.

En la actualidad hay 142 localidades donde, entre sucursales y cajeros automáticos, constituye

la única presencia bancaria.

En la provincia de Tucumán en particular, hay 23 localidades con presencia exclusiva de

Banco Macro.

En la actualidad, Banco Macro cuenta con un total de 2067 cajeros automáticos, siendo la

entidad privada con la mayor cantidad de ATM en el país.

Sumando tecnología para nuestras comunidades, nos alineamos con nuestro propósito:

cercanía, protagonismo, agilidad y orgullo.

Acompañamos a las personas a Pensar en Grande, Pensar en Macro.