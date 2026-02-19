El gobierno calificó de “extorsivo y perverso” el paro de la CGT “No hay nada más extorsivo y en contra de la libertad que lo que están haciendo los sindicalistas”, dijo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lanzó duras críticas contra el paro general convocado por la CGT en rechazo a la reforma laboral y calificó la medida como “perversa” y “extorsiva”, al sostener que perjudicó a los trabajadores que intentaron concurrir a sus empleos.

Durante entrevistas radiales y televisivas, el funcionario cuestionó el impacto del cese de actividades, en especial la paralización del transporte. “Es bastante perverso, porque si te cortan el medio de transporte, por más ganas que tengas de ir a trabajar, no podés hacerlo”, afirmó.

Adorni también apuntó contra los dirigentes sindicales al considerar que la medida fue “extorsiva” y que atentó contra la libertad de quienes querían trabajar. Según sostuvo, el paro “no hay nada más extorsivo y en contra de la libertad que lo que están haciendo los sindicalistas”, y remarcó que la huelga “termina complicándole la vida al trabajador”.

En esa línea, el jefe de Gabinete planteó que el acatamiento a la medida no puede evaluarse sin considerar el impacto de la interrupción del transporte y de los servicios. “El tema del acatamiento es bastante perverso: si te cortan el medio de transporte, por más ganas que tengas de ir a trabajar, no podés hacerlo”, insistió.

Las declaraciones se dieron en el marco del paro nacional de 24 horas convocado por la CGT contra el proyecto de reforma laboral que se discute en el Congreso. La medida afectó el funcionamiento del transporte, vuelos, recolección de residuos y distintos servicios en todo el país, con impacto en las principales ciudades.

Desde la central obrera, en tanto, defendieron la huelga y señalaron que tuvo alto nivel de adhesión, mientras que el Gobierno insistió en que la protesta perjudicó a trabajadores y a la actividad económica.

El cruce se da en medio de una jornada clave para el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo busca avanzar con cambios en el régimen de contratación, aportes y condiciones de empleo, mientras que la CGT y otros sectores sindicales rechazan el proyecto y exigen su revisión.